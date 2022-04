Grüne: Kommunale MVZ in Aalen prüfen

Das aus ihrer Sicht immer drängender werdende Problem der ärztlichen und fachärztlichen Versorgung in den Teilorten, aber auch in der Aalener Kernstadt hat die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen veranlasst, einen Vorstoß im Gemeinderat zu unternehmen.

Sie hat den Antrag gestellt, die Stadt solle alle Daten über die hausärztliche und fachärztliche Versorgung der Bürgerschaft in der Gesamtstadt bis zum Jahr 2027 erheben. Auf dieser Grundlage soll die Stadtverwaltung dann eine Vorlage erstellen, anhand derer der Gemeinderat darüber entscheiden könne, ob mit der Gründung eines oder mehrerer Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) in kommunaler Trägerschaft die haus- und fachärztliche Versorgung in Aalen und den Teilorten gesichert werden könne.

Zur Begründung führt die Fraktion an, auch in Aalen und seinen Teilorten wollten viele Haus- und Fachärzte in der nächsten Zeit aus Altersgründen ihre Berufstätigkeit beenden. Eine Übergabe und Weiterführung der Praxen scheitere jedoch meist daran, dass keine Nachfolge gefunden werden könne. Damit werde die Sicherstellung der ambulanten Gesundheitsversorgung zu einem Thema der kommunalen Daseinsvorsorge. „Die Auseinandersetzung mit diesem Thema sollte auf kommunaler Ebene frühzeitig erfolgen und nicht erst, wenn fast alle Praxen geschlossen sind“, heißt es weiter.

Ein MVZ in kommunaler Trägerschaft, so die Grünen-Fraktion, sei eine Möglichkeit, die ärztliche Versorgung vor Ort zu sichern. Eine vorherige Bedarfs- und Versorgungsanalyse, die Abstimmung mit der niedergelassenen Ärzteschaft, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Kommunalaufsicht, den Krankenhäusern und dem Landkreis sei dabei unumgänglich. Als Gründe für das mangelnde Interesse der jungen Ärzteschaft an der Gründung oder der Übernahme einer Praxis führt die Fraktion unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, lange Arbeitszeiten, die hohen Investitionskosten für eine eigene Praxis und damit das hohe unternehmerische Risiko an. Mit der Gründung eines oder mehrerer MVZ in kommunaler Trägerschaft könnten junge Ärztinnen und Ärzte sie jedoch besser für die Versorgung der Patienten vor Ort in Wohnortnähe gewonnen werden.