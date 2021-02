Grüne fordern eigenes Test-Angebot

Die Grünen-Fraktion des Aalener Gemeinderats hat sich mit einem Brief an Oberbürgermeister Thilo Rentschler gewandt. Darin fordern Michael Fleischer, Thomas Battran und Ralf Meiser ein eigenes Test-Angebot und dieses bis zur Öffnung der Kitas und Grundschulen am 22. Februar umzusetzen und in der nächsten Sitzungsrunde im Gemeinderat und in den Ausschüssen zu behandeln.

Demnach solle die Stadt es Mitarbeitern der städtischen Kitas, Betreuungskräften an städtischen Schulen, Lehrern im Präsenzunterricht an städtischen Schulen, Schülern der Abschlussklassen an städt-ischen Schulen sowie alen Schülern ab dem 14. Lebensjahr zum Beginn ihres Präsenzunterrichts ermöglichen, sich zweimal wöchentlich kostenlos mit einem Corona-Schnelltest am Arbeitsplatz oder im Schulgebäude testen zu lassen.

Zudem stellt die Grünen-Fraktion den Antrag, dass die Stadt ein Konzept zur Information der Betroffenen über das Hygienekonzept und die Durchführung dieser Tests erstellt und dieses dem Gemeinderat am 25. Februar vorlegt. Das Konzept müsse klar erkennen lassen, an welchen Wochentagen zu welcher Uhrzeit die Tests in welchen Räumen auf welche Weise durchgeführt werden und welche Tests verwendet werden.

Die Grünen begründen ihren Eilantrag damit, dass das Auftreten neuer Virusmutanten und das Fehlen von Impfstoffen eine schnelle und einfache Rückkehr in den herkömmlichen Kindergarten- und Schulalltag unmöglich machten.

„Nach neuen Untersuchungen ist zudem davon auszugehen, dass auch Kinder das Corona-Virus weiter geben wie Erwachsene. Es muss deshalb jetzt dafür gesorgt werden, dass die Schulen und Kitas nach der geplanten Öffnung auch möglichst lange offen bleiben können“, heißt es weiter. „Wenn die Testwilligen sich für die Tests in Apotheken und Arztpraxen begeben müssen, müssen sie zusätzliche Wege und längere Wartezeiten auf sich nehmen und sich auch noch einer zusätzlichen Infektionsgefahr aussetzen. Diese Umstände machen die Tests wenig attraktiv und führen zu einer geringeren Testquote. Eine Testmöglichkeit an Arbeitsplatz oder Schule wird demgegenüber häufiger genutzt. Dies zeigen die Beispiele aus Tübingen, Böblingen und der Alemannenschule in Hüttlingen“, heißt es im Antrag weiter.

Zur Erhöhung der Testbereitschaft sei es weiter notwendig, die betroffenen Personen über das Hygienekonzept zu informieren.

Mit den Schnelltests würden die Personen erkannt, die ohne spürbare Symptome an Corona erkrankt sind und den Virus ohne den Test unwissentlich übertragen würden. „Die Stadt Tübingen ist frühzeitig davon ausgegangen, dass die Zahl der unwissentlich infizierten Personen sehr hoch sein muss und hat deshalb seit Sommer 2020 kostenlose Schnelltests für alle angeboten. Dieses Vorgehen führte dazu, dass die Anzahl der Infizierten in Tübingen signifikant sank und weit unter dem Landesdurchschnitt liegt. In Fortsetzung dieser Strategie hat der Gemeinderat der Stadt Tübingen nun beschlossen, diese Testung auch in Kindertagesstätten und Schulen anzubieten“, schreiben die Grünen.

Auch in der Alemannenschule in Hüttlingen würden den Lehrkräften, den Betreuern und den Schülern der Abschlussklassen seit mehreren Wochen kostenlose Schnelltests angeboten.

Solange die Tests von fachkundigen Personen durchgeführt werden sollen, sollte die Stadt diese durch Rundschreiben an Arztpraxen, Krankenpflegeschulen und Hilfsorganisationen wie DRK, Johanniter oder Malteser um Unterstützung und Hilfe bitten, heißt es in dem Antrag abschließend.