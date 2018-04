Gruber und Siebert bilden Doppelspitze

Die Aalener Jusos haben bei ihrer Hauptversammlung den Vorstand neu gewählt. Julia Gruber und Julius Siebert sind die neuen Vorsitzenden.

Julia Gruber (21, Studentin) und Julius Siebert (16, Schüler) bilden eine Doppelspitze. Siebert legte in seiner Rede den Fokus auf die Kommunal- auch Europawahlen: „Wir Jusos werden uns in die Wahlkämpfe reinhängen, um möglichst viele junge Menschen in die kommunalen Parlamente zu bringen“, so Siebert. Für Gruber spielen die Jusos im kommenden Arbeitsjahr beim Erneuerungsprozess der SPD eine enorme Rolle. Zudem möchte sie die Kommunikation nach außen verbessern: Man wolle mehr mit Menschen vor Ort ins Gespräch kommen, denn „viele wichtige Impulse kommen von Menschen außerhalb der Partei, diese gilt es anzunehmen und auch umzusetzen.“ Als stellvertretende Vorsitzende wurden Jule Frank (16, Schülerin) und Yasir Keskin (17, Schüler) in den Vorstand gewählt.

Zuvor betonte Timo Lorenz, der aus persönlichen und beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl als Vorsitzender antrat, dass die Jusos innerparteilich als Motor agieren und die Entwicklung der Partei und Fraktion durch eigene Ideen vorantreiben. Das zeige sich etwa durch eine hohe Präsenz und Mitarbeit in den Parteigremien und durch viele Anträge auf den Mitgliederversammlungen des SPD-Stadtverbands Aalen.

SPD-Kreisvorsitzender André Zwick, Jusos-Kreisvorsitzender Simon Rupp und Selcuk Öze vom Regionalrat Ostwürttemberg, berichteten über das Geschehen in den Gremien und der Partei und betonten, dass aktive und engagierte Jusos für den Erfolg der Sozialdemokratie unerlässlich sind. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF), Fabian Köppen, berichtete über die Arbeit der JEF