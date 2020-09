Großes Konzertwochenende für zwei Orchester

Nach einer langen, coronabedingten Pause treten die klassischen Orchester der Region nun wieder vor Publikum auf und präsentieren ein abwechslungsreiches Programm.

Die Aalener Sinfoniker und die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) geben dazu am 12. und 13. September insgesamt vier Konzerte in Aalen. Um interessierten Zuhörern auch den Besuch der aufeinanderfolgenden Veranstaltungen am Sonntag, 13. September, zu ermöglichen, wurden die Anfangszeiten für diesen Tag aktualisiert:

Das Konzert des Aalener Sinfonieorchesters im Innenhof der Löwenbrauerei beginnt bereits um 17 Uhr. Danach eröffnet die Junge Philharmonie Ostwürttemberg ihr Konzert in der Aalener Stadthalle um 18.15 Uhr.

Als zusätzliches Angebot an die Zuhörer gehen den Konzerten zwei kürzere Open-Air-Auftritte vor dem Aalener Rathaus am Samstag, 12. September, voraus. Dabei wird die Junge Philharmonie Ostwürttemberg um 11 Uhr mit einem musikalischen Intermezzo zu hören sein, gefolgt von einem Platzkonzert am Nachmittag um 16 Uhr mit den Aalener Sinfonikern.

Die Konzerte im Überblick: Samstag, 12. September, 11 Uhr: „Intermezzo“ der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg vor dem Aalener Rathaus (Anmeldung: www.aalen.de/jpo); 16 Uhr: Platzkonzert des Aalener Sinfonieorchesters vor dem Aalener Rathaus (Anmeldung: www.aalen.de/Rathauskonzert); Sonntag, 13. September, 17 Uhr: Konzert des Aalener Sinfonieorchesters im Innenhof der Aalener Löwenbrauerei (Anmeldung: www.aalen.de/Brauereikonzert), 18.15 Uhr: Konzert der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg in der Aalener Stadthalle (Karten: Telefon 07361 / 5031233).

Das Aalener Sinfonieorchester besteht aus musikbegeisterten Laien, Berufsmusikern und Schülern der Musikschule Aalen. Das Repertoire reicht vom Barock bis zur Musik des 20. Jahrhunderts, wobei der Schwerpunkt auf sinfonischen Werken und Solokonzerten der Wiener Klassik und der Romantik liegt. Dirigent des Aalener Sinfonieorchesters ist Dayner Tafur. Informationen zum Sinfonieorchester: www.aalener-sinfonieorchester.de.

Die Junge Philharmonie Ostwürttemberg unter dem Vorsitz von Landrat Klaus Pavel hat sich seit seiner Gründung vor 25 Jahren zu einem musikalischen Botschafter und Kulturträger aus der Region entwickelt. Als Projektorchester vereint es talentierte Jugendliche im Alter von zwölf bis 24 Jahren und wird von dem aus Aalen stammenden Dirigenten Uwe Renz geleitet. Viele der Musikerinnen und Musiker sind Schüler in einer der 14 kommunalen Musikschulen oder Preisträger bei „Jugend musiziert“.Info: www.jpo-w.de.