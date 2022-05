Großer Dank an Mohammad Idris Mahmood

In der jüngsten Sitzung hat Oberbürgermeister Frederick Brütting das Gremiumsmitglied Mohammad Idris Mahmood aus dem Integrationsausschuss der Stadt Aalen verabschiedet. Grund für das Ausscheiden ist ein geplanter Umzug nach Rüsselsheim, wo ein Großteil seiner Familie lebt.

„Seit 2008 wirkte Mohammad Idris Mahmood als sachkundiger Einwohner im Ausschuss mit und vertrat dort 14 Jahre lang die Ahmadiyya-Gemeinde und den Interkulturellen Garten“, würdigte der OB die Verdienste des scheidenden Ausschussmitglieds. Er sei von diesem Einsatz für die Integration in Aalen sehr beeindruckt, so Brütting weiter.

Anfang der 1990er-Jahre kam Mohammad Idris Mahmood als anerkannter Flüchtling aus Pakistan in den Ostalbkreis und arbeitete fortan bis zu seinem Ruhestand bei der Firma MTH Zeltbau in Schechingen. Er gilt bei der Ahmadiyya-Gemeinde als Urgestein und war hier unter anderem einer der Ersten, der die deutsche Sprache gut erlernte und anwendete, sodass er schon bald andere Gemeindemitglieder unterstützen konnte. Mahmood hat viel von seiner persönlichen Lebenserfahrung in den Interkulturellen Garten eingebracht, den er 2005 mit gründete und der seitdem unter dem Leitmotiv „In der Fremde Wurzeln schlagen“ existiert. Zunächst als zweiter Vorsitzender und ab 2020 als Vorsitzender engagierte er sich für seine „Gartenfamilie“.