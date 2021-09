Große Vorfreude auf das Top-Duell am Sauerbach

Aalen (an) - Nachdem die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bereits am letzten Wochenende ein Heimspiel hatte, geht es auch an diesem Samstag um 15.30 Uhr wieder im heimischen Sportpark um Punkte. Diesmal steht der Faber-Elf ein echter Hochkaräter ins Haus. Mit dem FC Holzhausen hat man in der Weststadt ein Team zu Gast, das aus vier Auswärtspartien in dieser Saison die Maximalpunktzahl von zwölf erzielen konnte.

Zwar steht der FCH derzeit auf Tabellenplatz vier zwei Plätze hinter der TSG, jedoch hat Holzhausen noch ein Spiel weniger als die drei Konkurrenten an der Tabellenspitze und könnte damit auf Platz eins vorrücken. „Allein die Ausgangssituation zeigt schon, was Holzhausen für eine Spitzenmannschaft ist. Sie haben sich im Sommer nochmal gut verstärkt und konnten gleichzeitig ihre wichtigsten Spieler halten. Holzhausen wird sich sicherlich etwas gegen uns ausrechnen“, analysiert TSG-Coach Patrick Faber. „Umgekehrt sind wir aber derzeit auch in einer tollen Form und wollen am Samstag alle drei Punkte in Weiler behalten.“ Anlass zu Optimismus gibt unterdessen auch die Personallage. So hat die TSG am Wochenende fast alle Mann zur Verfügung. Auch Führungsspieler Nicola Zahner steht nach überstandener Verletzung wieder voll im Saft. Einzig auf die Langzeitausfälle Marco Ganzenmüller, Cornelius Fichtner und Jeton Avduli muss Trainer Patrick Faber auf absehbare Zeit verzichten. Das ist für den Übungsleiter im Hinblick auf die letzten Tage vor dem Spiel besonders wichtig: „Wir können uns also ideal auf den Gegner vorbereiten. Aber wir werden die Vorbereitung nicht anders angehen als die letzten Spiele auch immer. Natürlich sprechen wir die Stärken und Schwächen des Gegners an. Aber ob jetzt Holzhausen oder Rutesheim kommen – wir müssen auf uns schauen und dann haben wir auch die Möglichkeit, das Spiel genauso erfolgreich zu gestalten wie die letzten sieben.“