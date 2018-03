GroKo – „Eine Chance, die nicht verspielt werden darf“

Die SPD-Mitglieder hatten das Schicksal der großen Koalition in der Hand und haben entschieden: Sie werden zusammen mit der CDU und CSU eine Regierung bilden. Mehr als 66 Prozent stimmten für den Koalitionsvertrag. Die führenden SPD-Mitglieder aus der Region sehen das Ergebnis als neue Chance für die Partei, „die nicht verspielt werden darf.“

Leni Breymaier, SPD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete, ist erleichtert über das Ergebnis. „Es fiel deutlicher aus, als ich erwartet habe.“ Ab heute würde die SPD an inhaltlichen und strukturellen Erneuerungen arbeiten – ab übernächster Woche dann regieren. Sie ist sich sicher, dass die Partei in der Regierungsbeteiligung gute Arbeit machen wird. All die Gegenstimmen und Wortmeldungen, die es vor der Abstimmung gegeben habe, nehme sie als Auftrag an, auch in Baden-Württemberg am Profil und der Struktur der Partei zu arbeiten. Sie freue sich auf die Arbeit in der Partei mit den langjährigen, aber auch mit den neuen Mitgliedern. „Ich weiß, die Köpfe der Parteimitglieder wurden erreicht – die Herzen müssen wir noch zurückerobern.“

Josef Mischko, SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, sieht das Ergebnis als gutes Zeichen für Deutschland und für die SPD. „Die SPD hat jetzt die große Aufgabe, sich in der Regierung zu erneuern und das Vertrauen der Wähler, aber auch der Mitglieder wieder zurück zu gewinnen“, so Mischko. Für ihn hat die Partei mit der Entscheidung Stärke gezeigt und Verantwortung übernommen. Überrascht war er von dem Ergebnis nicht, will sich aber bei den Jusos bedanken, die diese Diskussion erst möglich gemacht haben. Sie hätten sich nicht von den Ministerposten, die als Erfolg bei den Sondierungsgesprächen verkauft wurden, beeindrucken lassen, sondern die Inhalte wieder in den Mittelpunkt gestellt. „Eine starke Leistung von den Jusos.“ Mischko erklärt, dass es jetzt ums Regieren gehe. Es müssten Erneuerungen stattfinden, damit die SPD-Spitze das Vertrauen zurück gewinnen könne. „Die SPD hat eine neue Chance bekommen, die nicht verspielt werden darf.“ Und das werde eine Herkulesaufgabe. Die Probleme, wie zum Beispiel die Rentnerarmut, dürften nicht nur gesehen werden, sondern es müsse auch gehandelt werden. Es gehe nicht nur um die Ministerposten, sondern auch um Inhalte. Für ihn ist „Regieren und Erneuern“ der richtige Weg. Auch hofft er, dass die Jusos jetzt nicht enttäuscht sind oder sich als Verlierer sehen, sondern dass sie jetzt erst recht weiter machen.

Senta D’Onofrio, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Aalener Gemeinderat, ist ebenfalls froh über das Ergebnis. Auch für sie war es keine große Überraschung. „Jetzt hängt es davon ab, was man daraus macht“, sagt sie. Wichtig findet sie auf jeden Fall Erneuerungen. Sie wünscht sich, dass die SPD es schafft, in der Regierung ihre Position deutlich zu machen. Frei nach dem Motto: „Tue Gutes und rede darüber“ soll darüber geredet werden, wenn etwas in der Politik von der Partei erreicht wird. Und auch wenn etwas nicht klappt, sollte ihrer Meinung nach klar darüber gesprochen werden, wieso es so gelaufen ist. Denn für sie kann es nicht sein, dass die Bürger denken, der Mindestlohn käme von der CDU.

Albrecht Schmid sagt: „Das Ergebnis ist Ausdruck einer fairen und sachlichen Diskussion, die stattgefunden hat.“ Schmid ist Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes in Aalen. Er ist zufrieden mit dem Ergebnis. Er persönlich sei auch immer sehr zuversichtlich gewesen. Er sieht jetzt eine absolut neue Chance, gerade für innerparteiliche Diskussionen. Im Allgemeinen findet er, dass man die gerade wiederbelebte Diskussionskultur in der Partei mit in die Zukunft nehmen sollte. Schmid ist optimistisch: Das Ergebnis sei eine „Grundlage für eine gute Zukunft“.

Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler gehört zu den rund 66 Prozent, die beim Mitgliedervotum mit „Ja“ gestimmt haben. Er ist erleichtert über die große Zustimmung der SPD-Mitglieder zum Eintritt in eine erneute große Koalition. Er als Kommunalpolitiker erwarte jetzt in einigen Punkten wie den Finanzen, der Familien sowie der Sozialpolitik ein besseres Gehör für die Menschen vor Ort. Ähnlich wie D’Onofrio hofft er: „Dass die SPD in der laufenden Legislatur ihre Leistungen besser verkauft als in den vergangenen vier Jahren.“ Gerade mit der schwierigen Konstellation von sieben Parteien im Bundestag benötige die Bundesrepublik starke SPD-Inhalte sowie das Wirken von SPD-Politikern. Wenn in der Bevölkerung die sozialdemokratische Handschrift wieder stärker wahrgenommen wird, „dann wird die SPD in Zukunft auch wieder erstarken“.

SPD-Kreisvorsitzender André Zwick meint kurz und knapp: „Wir gehen jetzt in die Regierung.“. André Zwick findet es wahnsinnig toll, dass so viele aus der Partei abgestimmt haben. Jetzt müsse man schauen, dass man den Schwung aus der Debatte nutzt. Er sieht es als große Chance, die die Partei jetzt hat und findet, dass man an der Diskussion gesehen hat, welches Potenzial in den Mitgliedern ruht. „Wir haben gezeigt, dass wir wahnsinnig lebendig sind und das ist sehr wichtig in einer Zeit voller Umbrüche.“