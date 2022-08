Groiß schießt Essingen zum ersten Saisonsieg

Nach der schmerzhaften Derby-Niederlage gegen Gmünd zum Auftakt sind beim TSV aus Essingen im Duell gegen Pfullingen gleich vier neue Spieler in der Startelf gestanden. Die Änderungen haben gefruchtet. Der TSV hat mit 2:1 gewonnen.

Essingen kam trotz schwieriger Bedingungen gut in die Partie. Auch Cheftrainer Simon Köpf, der wieder an der Seitenlinie stand merkte an: „Für diese Temperaturen und dann noch auf Kunstrasen, war es ein Spiel mit hohem Tempo und viel Laufbereitschaft.“ Essingen setzte die Hausherren bereits früh unter Druck und hatte viele vielversprechende Balleroberungen, es haperte zunächst lediglich daran, diese in gute Torchancen umzuwandeln.

In der 15. Minute war Biebls Kopfball über das Tor nach einem Freistoß von Nierichlo die erste Torannäherung. Besser machte es nur wenige Minuten später Groiß in ähnlicher Situation. Wieder brachte Nierichlo einen Freistoß in den Strafraum, und der freistehende Groiß köpfte zur Essinger Führung ein. „Nach dem Führungstreffer haben wir es verpasst unsere Überlegenheit umzumünzen und auf 2:0 oder sogar 3:0 zu stellen“, analysierte Köpf im Nachhinein. Da der TSV trotz seiner spielerischen Vorteile keine großen Torchancen herausspielen konnte, lauerten die Pfullinger weiterhin auf ihre Momente und sollten einen entscheidenden noch in der ersten Halbzeit bekommen. In der 36. Minute flog dem TSV ein eigener Eckball um die Ohren. Pfullingen spielte den Konter gut aus und Schubmann erzielte den Ausgleich. „Nach der Pause war die einzige Phase, in der Pfullingen etwas den Ton angab und nach dem Seitenwechsel etwas besser ins Spiel kam,“ sagte Köpf und fügte an: „Umso schöner, dass wir genau in dieser Phase einen Angriff zum ersten Mal konsequent bis zum Schluss ausspielten, und somit das Spiel wieder auf unsere Seite gedreht haben.“ Köpf meinte die 60. Minute in der Melo den Ball auf der linken Seite zu Lang ablegte, der mit einer präzisen Flanke erneut Groiß im Zentrum fand, der mit seinem zweiten Treffer den TSV erneut in Führung brachte. Doppelpacker Groiß sagte hinterher: „Es waren beides wirklich super Flanken, man muss aber auch dazu sagen, dass es die gegnerische Abwehr mir in beiden Szenen nicht sonderlich schwierig gemacht hat, da ich beide Tore eigentlich ohne direkten Gegenspieler machen konnte“.

In der Schlussphase, machten es die Essinger dann unnötig spannend. Trotz einiger guten Möglichkeiten, musste die Mannschaft von Simon Köpf bis zum Schluss zittern. Zunächst hatte Melo nach guter Kopfballverlängerung von Groiß die große Chance das 3:1 zu erzielen, scheiterte jedoch an Welsch im Tor der Gastgeber. In der 84. Minute hatte Nierichlo aus kurzer Distanz die große Möglichkeit, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. In der 90. Minute war es dann der eingewechselte Eckl, der nach Zuspiel von Etemi zum Abschluss kam, doch sein Schuss konnte soeben noch von der Linie gekratzt werden. Von Pfullingen kam in der Schlussphase nicht mehr viel, sodass sich Essingen über drei verdiente Punkte am zweiten Spieltag freuen konnte. In der Verbandsliga steht nun eine Englische Woche an. Das heißt für Essingen, dass am Mittwoch bereits das zweite Derby vor heimischer Kulisse stattfindet, dann gegen die TSG Hofherrnweiler. „Ich habe das Derby gegen Gmünd vom Laptop aus verfolgt, das tat natürlich weh. Jetzt steht aber schon das wichtigste Derby der Saison an, wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als gegen Gmünd“, blickte Köpf bereits vorraus.