Groiß rettet Essinger Remis

Auch an diesem Wochenende hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen einen weiteren Test absolviert. Gegner ist Landesligist TSV Crailsheim gewesen, von dem sich die Mannschaft von Beniamino Molinari mit 2:2 getrennt hat.

Nach einer Ecke von Patrick Funk rauschte Tamas Herbaly in den Ball und köpfte zum 1:0 ein (17.). Ausgerechnet Herbaly, der im vergangenen Sommer von den Crailsheimern ins Schönbrunnenstadion gewechselt war. Nachdem Kevin Lehanka nach einer Flanke zunächst die Latte traf, staubte Tim Meßmer zum Ausgleich ab (43.).

In der zweiten Halbzeit war die Essinger Hintermannschaft etwas schläfrig. Einen Einwurf verlängerte Tim Meßmer direkt ins Tor zum 2:1 für die Crailsheimer (63.). Doch die Essinger wollten nicht wieder als Verlierer den Platz verlassen. Felix Nierichlo bediente Herbaly, der zum Abschluss kam. Crailsheims Torwart war zunächst noch der Sieger, gegen den Abstauber von Niklas Groiß aber hatte er keine Chance – 2:2 (80.). Dabei blieb es.

Weitere Nachrichten vom TSV: Simon Köpf bleibt Co-Trainer beim TSV. Nachdem Trainer Beniamino Molinari bereits für die kommende Saison unterschrieben hat, ist nun auch die Unterschrift von Co-Trainer Simon Köpf erfolgt.

Dazu hat auch Torwarttrainer Thomas Traub bereits signalisiert, in Essingen bleiben zu wollen, gab Patrick Schiehlen aus der Sportlichen Leitung des TSV bekannt. „Damit bleibt uns das gesamte Trainerteam erhalten, was für uns ein sehr wichtiger Schritt ist, Kontinuität in unser Gesamtkonzept zu bringen“, freut sich Schiehlen. Dazu laufen auch die Gespräche mit den Spielern, die verlängern sollen, bereits auf Hochtouren. Diese erledigen in Essingen Lars Eisenmann und der Sportliche Leiter Frank Sigle. „Die beiden werden sicherlich in Kürze einiges zu vermelden haben“, ist sich Schiehlen sicher.