Großprojekt im Oktober

Rückblick, Ausblick und Wahlen haben im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Aalener Kammerchors gestanden. Annika Veit wurde dabei neu in den Vorstand gewählt. Und noch eine gute Nachricht: Der Chor gewann neue Mitglieder.

Der Mitgliederzuwachs wirke sich positiv auf den Chorklang aus, sagte Chorleiter Thomas Baur. Ihm dankten die Mitglieder für die Vielfalt der erarbeiteten Programme, die die Konzerte des Kammerchores ausmachten.

Zuvor blickten die Mitglieder auf das vergangene Jahr und viele Ereignisse zurück, beispielsweise vier Konzerte mit dem Titel „Jubilate Deo“, die ein musikalischer Erfolg waren. Besonders erwähnt wurde die Arbeit im Notenarchiv, das neu strukturiert und sortiert wurde. Für die Plakatgestaltung dankten die Sänger Heidrun Lieret, die den musikalischen Charakter der Chorliteratur künstlerisch umsetzt.

Veränderungen im Vorstand

Personelle Veränderungen gab es im Vorstand. Neu in den Vorstand wurde Annika Veit gewählt. Martina Reck, Joachim Steffen, Petra Köppl und Erich Sayer wurden für weitere zwei Jahre gewählt. Katharina Manthey schied aus beruflichen Gründen aus dem Gremium aus.

Neben den bevorstehenden Konzerten mit dem Titel „Nachtgesänge“ am 17. März in Essingen und am 18. März in Fachsenfeld blickt der Kammerchor auf ein großes Projekt im Oktober. In Kooperation mit dem Collegium Vocale Schwäbisch Gmünd wird das Verdi-Requiem aufgeführt. Hier spricht Baur von einem musikalischen und organisatorischen Großprojekt.