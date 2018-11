Großes und vielfältiges Engagement rund um den Fußball

Das Palais Adelmann in Ellwangen bot einen würdigen Rahmen für den Ehrungsabend des Fußballbezirks Ostwürttemberg. In schöner Atmosphäre erhielten am Freitag 15 Ehrenamtliche ganz besondere Ehrungen und drei Vereine wurden mit dem Vereinsehrenamtspreis belohnt. Dieser Abend war wieder einmal ein Beleg für die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen rund um den Fußball.

Bürgermeister Volker Grab begrüßte die Gäste zum Ehrungsabend im wunderschönen Palais Adelmann und betonte die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft. Sein Dank galt allen Menschen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und engagieren. Landrat Pavel betonte die Bedeutung des Fair Plays im Sport und was dies bei der Übertragung in den Alltag und das Berufsleben bedeuten kann. Auch Xaver-Franz Weber von der Kreissparkasse Ostalb bedankte sich bei den Anwesenden für den unbezahlbaren Dienst zum Wohle der Gemeinschaft.

Knut Kircher zeichnet aus

Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und heutige wfv-Ehrenamtsbeauftragte Knut Kircher zeichnete in einer launigen Ansprache die drei Sieger beim Vereinsehrenamtspreis aus. Der TSV Hüttlingen kam bei diesem Wettbewerb auf den dritten Rang. Der SV Frickenhofen belegte den zweiten Platz, ein besonderes Highlight in diesem Verein ist der „U 15 LOESCH Cup“, der auch vielen Spielern aus dem Bundesliganachwuchs eine Bühne bietet. Den ersten Preis holte sich der TSV Ruppertshofen, der unter dem Motto „Mit Dir aktiv die Zukunft gestalten“ viele neue Wege beschreitet. Kircher zeigte sich besonders beeindruckt von der Möglichkeit ein Schnupperjahr für Ehrenamtliche absolvieren zu können, um dann zu sehen, ob diese Tätigkeit einem liegt.

Bei der anschließenden DFB-Ehrungen für die Ehrenamtlichen verlas Hans-Georg Maier für jeden Geehrten die Laudatio. Hierbei wurde deutlich, wie breit gefächert das Engagement der Ehrenamtlichen im Fußball ist. Vom Jugendbetreuer, über den Schiedsrichter bis zum Ideengeber für den Jugendfußball - es war wieder einmal der gesamte Reigen ehrenamtlichen Engagements rund um die schönste Nebensache der Welt.

Die 15 Preisträger erhielten allesamt eine DFB-Ehrenamtsuhr. Besonders herausgestellt wurde der Bezirkssieger 2018, Reinhold Köder. Er ist eine treibende Kraft beim FC Ellwangen für den Mädchen- und Frauenfußball.

Abgerundet wurde diese Veranstaltung durch die städtische Musikschule „Johann-Melchior-Dreyer“. Im Schlusswort des Abends betonte Jens-Peter Schuller nochmals die Vorbildfunktion der Geehrten und deren Wirkung für die gesamte Gesellschaft.

Die Geehrten: Norbert Schneider, TSV Hüttlingen/Klaus Krätschmer, RV Spvgg Ohmenheim/Wolfgang Brenner, FC Härtsfeld/SV Dischingen/Nina Schwarz, FC Härtsfeld 03.