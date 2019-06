Großes Programm für den neuen Gemeinderat

Wo liegt der schönste Badesee in der Region? In dieser Woche hat "Schwäbische.de" die User dazu aufgerufen, für ihren Favoriten abzustimmen. Knapp 1500 Stimmen wurden gezählt, wovon die meisten auf die Badestelle in Uttenweiler entfielen. Mit 218 Stimmen sicherte sich die Gemeinde den ersten Platz.

Bei der Badestelle in Uttenweiler handelt es sich um ein Naturfreibad, das zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet hat. Für Kinder gibt es laut Gemeindeverwaltung einen flachen Wasserspielbereich, wo für Eltern einige Sitzgelegenheiten zur ...