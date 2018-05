Großes Baugebiet irritiert Umweltausschuss

Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung staunte nicht schlecht über diese vermeintliche „Baulücke“, die sich da jetzt auftut: Über zwei Hektar groß ist das Gebiet „Im Heimatwinkel“ an der Rombachstraße zwischen Gartenstraße und Weststadt. Warum das Planungsgebiet so groß abgegrenzt wurde, erklärte Baubürgermeister Wolfgang Steidle. Im alten Bauplan ist hier Wohnungsbau vorgesehen, den man hier nicht mehr will. Hier soll nun recht zügig ein weiteres Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) entstehen, eventuell mit Apotheke.

Der Aufstellungsbeschluss führte zu einer längeren Diskussion. Carl-Utz Rossaro (CDU) zeigte sich „sehr überrascht“, dass diese Baulücke im ehemaligen Hochwassergebiet nun plötzlich als Bauland infrage komme und fragte: „Warum ist das jetzt möglich?“ Auch Michael Fleischer (Grüne) stieg umgehend mit ein in die Diskussion. Ihm wäre der Standort am künftigen Bahnhalt West ungleich lieber gewesen, schade sei es, dass der nicht zum Tragen komme. Bei der Weilerstraße handle es sich um ein Gebiet, das ein Feuchtgebiet sei, Frischluftschneise und Naherholungsgebiet. „Unschön“ sei diese Abwägung: ein außerordentlich guter Standort und ein Ja im Interesse der medizinischen Versorgung gegen das Nein, weil es sich um eine Konfliktfläche handle. Für seine Fraktion stellte Fleischer klar: Wenn, dann könne hier nur ein Baukörper und in „keinster Weise“ eine weitere Bebauung zugelassen werden. Thomas Rühl (Freie Wähler) meinte, dass seine Fraktion diesmal den Grünen zustimmen müsse, sogar „voll und ganz“. Eine Empfehlung könne man nicht abgeben, man werde eine weitere Bebauung, die über das medizinische Zentrum hinausgeht, aber nicht mittragen.

Auch Ilse Schmelzle (FDI) hat Bedenken und versteht nicht, warum man in einer Überschwemmungszone bauen darf, und erinnerte an die Hofherrn-Apotheke in unmittelbarer Nähe.

Bürgermeister Steidle erklärte, wieso das Gebiet deutlich größer abgegrenzt (2,14 Hektar) ist als es für das MVZ benötigt wird: Der Bebauungsplan aus dem Jahr 1966 sah hier eine Wohnbebauung vor, die man nun „wegplanen“ wolle, um die Grünflächen auch für die Naherholung zu sichern. Zudem wolle man diesen zentral gelegenen Standort für eine ärztliche Versorgung sichern, eine Untersuchung habe keine Alternativen erbracht. Weitere Bebauungen solle es in diesem Bereich keine geben – „ich sehe sonst keine Nutzung“.