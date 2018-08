Großer Sport an der Platte

Am 08. und 09. September veranstaltet die Tischtennis-Abteilung des TSV 1848 Wasseralfingen zum 38. Mal ihr beliebtes Zweier-Mannschaftsturnier in der Talsporthalle.

Startberechtigt sind Spieler der Bezirke Ostalb, Hohenlohe, Rems und Ulm sowie eingeladene Vereine und Spieler. Die Startberechtigung erfolgt nach Vorlage der genehmigten Mannschaftsaufstellung für die Punktspielvorrunde 2018/2019. Diese ist auch maßgebend für die Einstufung in die entsprechende Leistungsklasse. Die Teilnahme an zwei Turnierklassen an einem Tag ist nicht erlaubt. Jugendliche und Jugendersatzspieler, mit Freigabe durch die startberechtigten Bezirke, dürfen sowohl in der Jugend-Jahrgangsklasse als auch in der Aktien-Leistungsklasse starten. In allen Wettbewerben werden die Vorrunden in Gruppen im Kings-Cup-System (zwei Einzel, ein Doppel) ausgetragen. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die Endrunde, die im K.o.-System, mit höchsten vier Einzeln und einem Doppel, ausgespielt wird. Es wird grundsätzlich auf drei Gewinnsätze gespielt.

Für die Siegerteams in allen Spielklassen der Damen und Herren gibt es Preisgelder und Pokale. Für die Plätze zwei bis drei bei den Herren und Damen sowie für die Plätze eins bis vier bei den Jugendlichen, Schülern und Senioren stehen neben Pokalen wertvolle Sachpreise zur Verfügung. Das Turnier ist nicht TTR relevant (Messzahl für die Spielstärke).

Der vorläufige Zeitplan:

Samstag, 08. September:

10 Uhr: Männliche und weibliche Jugend U 18 (Stichtag 01.01.2001), Schüler und Schülerinnen U 15/U 14 (01.04.204) und U 13/U 12 (01.01.2016) und Senioren (01.01.1979)

Sonntag, 09. September:

9 Uhr: Herren-D- (QTTR bis 1300) Herren-C- (QTTR 1301 bis 1450) und Herren-B-Klasse (QTTR 1451 bis 1600)

12 Uhr: Herren-A-Klasse (QTTR 1601 und mehr).

13 Uhr: Damen-B- (QTTR bis 1300) und -A-Klasse (QTTR 1301 und mehr).