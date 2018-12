In der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Röhlingen fand am ersten Adventswochenende ein Jungpferdewochenende statt. Am Samstag fand in diesem Rahmen ein Jungpferdeturnier mit einem besonderen Finale statt.

Dieses Jahr fand das Championat schon zum 16. Mal statt. Nach dem erfolgreichen Auftakt richtete der Zuchtverein wieder ein Jungpferdeturnier aus. Die Teilnehmer waren bis aus Esslingen angereist. In einer Reitpferdeprüfung, einer Eignungsprüfung Klasse A und in zwei Springpferdeprüfungen gingen Pferde im Alter von drei bis sechs Jahren an Start. Die teilweise hohen Noten unterstrichen die Qualität der vorgestellten Pferde. Gleich zu Beginn des Tages gewann Fanfaron HJ unter Hans-Peter Bosch aus Fachsenfeld die Reitpferdeprüfung. Mit Cajana konnte er die Eignungsprüfung für sich entscheiden und in der Springpferdeprüfung landete er auf Platz drei. Auch im Finale konnte er Platz drei verteidigen. Florian Grimm aus Schwäbisch Gmünd konnte auf Cornet’s Cuneo die erste Springpferdeprüfung für sich entscheiden.

Ruggaber belegt vordere Plätze

Die Pferde und Reiter aus dem Ostalbkreis müssen sich mit diesen Erfolgen nicht hinter den anderen verstecken.

Das Finale war dieses Mal eine Springpferdeprüfung Klasse A** mit steigenden Anforderungen. Gewonnen hatte diese Kai Ruggaber aus Bronnweiler mit der Stute Pamina. Mit den Pferden Mystic und Noblesse belegte er Platz zwei und drei. Ebenfalls auf Platz drei kam hier Hans-Peter Bosch aus Fachsenfeld mit der Stute Cajana aus dem Besitz von Lothar Egetenmeier aus Jagstzell.