Großer Dank an Gerhard Graule

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Sigrun Huber-Ronecker aus Wasseralfingen als neue Stadträtin der Grünen vereidigt. Sie folgt auf Gerhard Graule, der aus gesundheitlichen Gründen um Entbindung von seinem Mandat gebeten hatte. Der Gemeinderat hat diesem Antrag abschließend stattgegeben.

Rentschler dankte Graule für dessen engagierte kommunalpolitische Arbeit im Gemeinderat seit September 2009 und zuvor neun Jahre lang im Wasseralfinger Ortschaftsrat. Für diese „stolzen 15 Jahre“ erhalte Graule die Große Ehrenplakette der Stadt Aalen in Silber, die er ihm demnächst überreichen werde. Graule selbst konnte auch an dieser Sitzung nicht mehr teilnehmen.

Der sorgsame Umgang mit der Natur und den Ressourcen sowie der Artenschutz seien Graule als Stadt- und Ortschaftsrat ebenso wichtig gewesen wie sein Herz zugleich für Wasseralfingen geschlagen habe. Dabei habe er stets aber auch die Gesamtstadt im Blick gehabt. Graule, so der OB weiter, sei zudem ein Vorreiter bei der „Verwaltung 4.0“ gewesen, als Erster habe er die Möglichkeiten der digitalen Ratsarbeit genutzt. Schließlich erinnerte Rentschler auch an das große Engagement Graules in der katholischen Wasseralfinger Stephanusgemeinde, vor allem im Ausschuss Ortskirche-Weltkirche, in dessen Hilfe für Afrika und als Gründungsstifter der Sankt-Stephanus-Stiftung. Mit Beharrlichkeit, so Rentschler, habe Gerhard Graule damit einen ganz großen Teil seiner Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit gestellt.