Großer Bahnhof für Olympiaheldin Carina Vogt

Nach dem Sensations-Olympiasieg am 11. Februar 2014 in Sotschi und der Doppelweltmeisterschaft 2015 und 2017, hat Skispringerin Carina Vogt erneut bewiesen, dass sie zur Weltklasse zählt - ihre Heimatgemeinde Waldstetten ist stolz auf ihre Vorzeigeathletin. Für sie gibt es einen Empfang am kommenden Donnerstag, 22. Februar, um 17.30 Uhr in der Waldstetter Stuifenhalle.

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang landete sie auf dem fünften Platz. Neben ihren außergewöhnlichen sportlichen Leistungen machten Vogt ihre Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit und ihre Bescheidenheit so menschlich und sympathisch, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Waldstetten sei für sie Kraftquelle, wo sie sich wohl und geborgen fühle. Im Anschluss an die Ehrung eine gibt es eine Autogrammstunde.

Am Samstag, 24. Februar, 11.30 Uhr, empfängt die Stadt Schwäbisch Gmünd gemeinsam mit dem Heimatverein SC Degenfeld und dem Stadtverband Sport die erfolgreiche Olympiateilnehmerin. Vogt trägt sich im Rathaus in das Sportbuch der Stadt ein und gibt anschließend eine Autogrammstunde.