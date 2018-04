Großer Aufwand wird nicht belohnt.

Bei sommerlichen Temperaturen sind die U-17-Juniorinnen des FC Ellwangen auf Kunstrasen angetreten. Gegen den VfB Untertürkheim mussten sich die Fußballerinnen aus Ellwangen mit einem Remis begnügen. 0:0 hieß es am Ende.

Hochkonzentriert gingen die Fußballerinnen von der Jagst in die Partie. Sie drängten den VfB förmlich in deren Hälfte und erspielte sich auch immer wieder Chancen. Die Obertürkheimerinnen beschränkten sich auf das Verteidigen. In der 18. Minute wurde Carla Fürst an der Sechzehner-Kante von Leonie Lechner gut angespielt. Geschickt nahm sie den Ball mit und drang in den Strafraum ein. Die Torhüterin der Gastgeber verkürzte den Winkel und Carla Fürst konnte nur mit einem Heber abschließen, der Zentimeter über das Tor strich. Kurz danach brachte Marie Lutz von der rechten Seite einen Freistoß scharf vor das gegnerische Gehäuse. Leonie Lechner hatte die Chance, doch die VfB-Torhüterin war auf dem Posten. Kurz vor der Halbzeit bekam Obertürkheim einen Freistoß rund 35 Meten vor der Ellwanger Tor zugesprochen.

Die Innenverteidigerin aus Obertürkheim nahm Maß und traf den Pfosten. Wäre die Ellwanger Torhüterin Leonie Ilg nicht mit den Fingerspitzen daran gewesen, dann wäre dieser Schuss vermutlich direkt in den Winkel eingeschlagen. Dies war auch der einzige Schuss von Obertürkeim auf das Tor von Ellwangen in der ersten Hälfte. Nach der Halbzeit bot sich den Zuschauern dasselbe Bild. Die Jagsttälerinnen drängten auf den Führungstreffer und Obertürkheim verteidigte. In der 60. Minute wurde Carlotta Stark auf der rechten Seite freigespielt.

Sie nahm den Ball volley aus der Luft und der Torschrei lag den Ellwangern schon auf den Lippen, doch die VfB-Torhüterin packte eine Glanzparade aus. Mitten in dieser letzten Drangperiode waren sich zwei Verteidigerinnen aus Ellwangen nicht einig. Nutznießerin war die Obertürkheimer Stürmerin, da sie alleine vor Leonie Ilg auftauchte. Die Ellwanger Torfrau blieb lange oben und hielt das Unentschieden fest. Somit blieb es beim 0:0 und der Punkteteilung, mit der der VfB wohl zufrieden sein kann.