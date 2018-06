Große Torgefahr für den VfR

Als der VfR Aalen in der Rückrunde der abgelaufenen Saison gegen den Chemnitzer FC spielte, sorgte dieser Hüne für Unruhe im Strafraum. Allerdings in dem des VfR. Und erzielte auch ein Tor bei der 2:3-Niederlage gegen die Aalener. Das soll zukünftig andersherum laufen. Der Ukrainer Myroslav Slavov geht in der nächsten Spielzeit für den Fußball-Drittligisten von der Ostalb auf Torejagd. Er unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. „Ich hatte gleich im ersten Gespräch mit den VfR-Verantwortlichen ein gutes Gefühl, blicke meiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen", erklärt Slavov.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der 27-Jährige und 1,97 Meter große Angreifer für den Absteiger aus Chemnitz in 33 Ligaspielen zwölf Treffer. Zuvor war Slavov unter anderem beim ehemaligen ukrainischen Erstligisten Metalurh Donetsk, beim russischen Erstligisten Anzhi Makhachkala sowie in Österreich und beim Regionalligisten Berliner AK unter Vertrag. Beeindruckend ist seine Gesamt-Trefferquote: In 154 Partien gelangen Slavov 88 Tore. „Myro ist ein wuchtiger Stürmer, der nicht nur über ein starkes Kopfballspiel verfügt, sondern seine Stärken auch im Kombinationsspiel hat. Seinen ausgeprägten Torriecher hat er nicht nur in Chemnitz, sondern bei allen seinen vorherigen Clubs unter Beweis gestellt", so VfR-Chefcoach Argirios Giannikis.

Die Aalener freuen sich, Slavov ergattert zu haben. „Durch seine starke Saison in Chemnitz hat Myro Begehrlichkeiten bei vielen Clubs geweckt. Es freut uns außerordentlich, dass wir ihn in den gemeinsamen Gesprächen von unserem Konzept überzeugen konnten und er sich für den Wechsel zum VfR entschieden hat", ergänzt Sport-Präsidiumsmitglied Hermann Olschewski. Slavov ist nach Nils Anhölcher (U 19 TSG Hoffenheim) der zweite Neuzugang für den VfR-Angriff.