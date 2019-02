Große Jubiläumsaktion für die Tafel

Die Aalener Tafel hat am Wochenende ihren 20. Geburtstag gefeiert. Zu den Feierlichkeiten gehörte auch die Aktion „Kauf eins mehr“ im E-Center im Hasennest. Am Freitag und Samstag stand das Team um Karin Haas, Anneliese Steinacker, Birgit Auchter, Annette Uedickoven, Elvira Ruf, Resi Fürst und Markus Kling am Eingang, um alle Kunden einzuladen, einen Artikel mehr zu kaufen und diesen dann der Aalener Tafel zur Verfügung zu stellen. Pfarrer Bernhard Richter und Projektleiter Gerhard Vietz zeigten sich am Samstag hocherfreut, als 80 Kisten an gespendeter Ware zusammengekommen waren.