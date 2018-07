Große Interesse

Das Interesse der Vereine ist groß gewesen am gemeinsamen Jugend-Staffeltag des Fußballbezirks Ostwürttemberg. Diskutiert wurde vor allem über Pass-Online und die Möglichkeit Mädchen in jüngeren Mannschaften spielen zu lassen. Neu sind die dezentralen Möglichkeiten zur Trainerausbildung; inklusive Prüfung ist nun alles auch im Bezirk vor Ort möglich. Alle Ämter konnten einstimmig besetzt werden.

Der Bezirksjugendleiter Holger Walliser, Achim Pfeifer von der gastgebenden TSG Hofherrnweiler und der Sportbürgermeister Karl-Heinz Ehrmann der Stadt begrüßten die zahlreichen Vereinsvertreter in der TSG-Halle. Wie seit einigen Jahren üblich gingen die Berichte der Staffelleiter den Vereinen in einer ganz besonders aufbereiteten Form im Vorfeld zu. Aus diesen konnte jeder Vereinsvertreter die für ihn wichtigen Daten ziehen. Die Versammlung gab die Gelegenheit, sich über Fragen dazu auszutauschen. Diese bezogen sich hauptsächlich auf den neuen Online-Spielerpass. Über einen weiteren Rückgang an Schiedsrichtern musste Bruno Tamm berichten. Er warb bei den Vereinen eindringlich um neue Kräfte. Auch muss das eigene Verhalten gegenüber Schiris hinterfragt werden. Vor allem den jungen Schiedsrichtern sollte man – wie den Jugendspielern auch – die Chance zum Lernen geben. Herbert Mayer berichtete für das Sportgericht von zu vielen Fällen wegen Nichtantreten von Mannschaften. Diese Fälle machen inzwischen die Hälfte aller Sportgerichtsverfahren aus.

Spranger und Förstenhäusler übernehmen

Bei den Wahlen wurden alle Staffelleiter einstimmig entlastet und wieder gewählt. Neu hinzu kamen Enrico Spranger und Klaus Förstenhäusler. Walter Poll verabschiedete sich nach vielen Jahren aus dem Amt. Mit besonderen Ehrungen wurden Dieter Riek (Staffelleiter), Josef Rieger (Turniere) und Eugen Maier (Sportgericht) dekoriert. Aus den Händen von Hans-Georg Maier erhielten alle drei wfv-Nadeln in Gold. Hans-Jürgen Fichtenau präsentierte die wichtigsten Termine. Als Beauftragter für Bildung und Qualifizierung erklärte Wolfgang Schmid das neue Konzept des wfv zur Trainerausbildung. Der nächste Staffeltag findet 2019 in Söhnstetten statt.