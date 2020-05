Großbrand in Sägewerk: Lagerhalle völlig zerstört

In einem Sägewerk in Ruppertshofen ist es am Samstagnachmittag zu einem Brand gekommen.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, ist dabei eine erst vor kurzem renovierte Lagerhalle völlig ausgebrannt und teilweise sogar eingestürzt. Es soll weder Verletzte noch Tote geben. Der Schaden wird von der Polizei bisher als sehr hoch beziffert.

Die Feuerwehr soll den Brand mittlerweile unter Kontrolle haben.