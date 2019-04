Großbrand in der Innenstadt: Einkaufscenter Kubus ist bis auf Weiteres gesperrt

Die Aalener Bürger sind geschockt: Über den Großbrand, der am Dienstagmorgen auf der Dachterrasse des Enchiladas im Kubus ausgebrochen ist und über die Folgen. Das Einkaufscenter ist bis auf Weiteres gesperrt. Wann die ersten Geschäfte wieder ihre Pforten öffnen, ist derzeit ungewiss. Der Rück- und Wiederaufbau des komplett zerstörten Dachstuhls sowie sämtliche Wiederherstellungsarbeiten inklusive der in Mitleidenschaft gezogenen Tiefgarage werden lange dauern, sagt OB Thilo Rentschler beim Pressegespräch am Dienstagmorgen und spricht von einer Baustelle von zwei Jahren. Der Schaden, den das Feuer anrichtete, geht in die Millionen.

Dienstagmorgen, 3.24 Uhr. Die Feuerwehr wird durch die Brandmeldeanlagen im Kubus alarmiert. Die ersten Meldungen laufen von den Rauchwarnmeldern auf der Dachterrasse des Restaurants Enchiladas in der Leitstelle ein. Insofern ging die Feuerwehr bereits zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass hier der Brand seinen Anfang nahm, sagt der Stadtkommandant Kai Niedziella beim Pressegespräch. Insgesamt rücken rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilungen Aalen, Wasseralfingen-Hofen und Unterkochen mit 14 Fahrzeugen, darunter zwei Drehleitern, zum Marktplatz aus. Auch Rettungskräfte der Malteser und des DRK machen sich mit neun Fahrzeugen und 20 Helfern – darunter ein leitender Notarzt – auf zum Unglücksort.

Polizei muss Wohnungen gewaltsam öffnen

Durch das Gewitter der Martinshörner werden auch die Innenstadtbewohner aus dem Schlaf gerissen. Beim Öffnen der Fenster schlägt ihnen bereits der starke Rauchgeruch entgegen. „Die Fenster und Türen geschlossen zu halten“, fordern die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Aalen immer wieder per Lautsprecher. Auch die Innenstadt sperren Beamte des Aalener Polizeireviers großräumig ab. Unterstützt werden sie von Kollegen aus Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Schorndorf. Auch drei Wohnungen in den vom Marktplatz aus gesehen rechts vom Kubus liegenden Gebäuden müssen die Beamten laut Rudolf Biehlmaier, ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, gewaltsam öffnen, um noch schlafende Bewohner auf die Gefahr des durch die offenen Fenster ziehenden Qualms aufmerksam zu machen.

Währenddessen ist die Feuerwehr bei der Bekämpfung des in Vollbrand stehenden Dachstuhls gefordert, der sowohl von außen mit zwei Drehleitern als auch von innen unter dem Einsatz von vier mit Atemschutzmasken ausgestatteten Trupps bekämpft wird. Per Riegelstellung wird auch verhindert, dass die Flammen per Funkenflug auf das Nebengebäude der Bäckerei Walter übergreifen. Dank des Einsatzes der Feuerwehr bleibt dieses ebenso verschont wie das Wohngebäude zwischen Kubus und Westparkplatz, lobt Rentschler die großartige Arbeit der Feuerwehr.

Mitarbeiter der Bäckerei Walter sind geschockt

Er selbst ist ebenso wie der Kreisbrandmeister Otto Feil am frühen Morgen vor Ort. Und mit den beiden erleben auch einige Innenstadtbewohner den Großbrand inmitten der Altstadt. Ein Aalener, der am Spritzenhausplatz wohnt, ist bereits vor dem Ausrücken der Einsatzkräfte von einem Knall aufgeschreckt worden, der sich anhörte, als wenn ein Feuerwerkskörper hochgeht, erzählt er den „Aalener Nachrichten“. Auf den Weg zum Marktplatz machte sich auch ein Bewohner der Aalstraße, der selbst jahrelang bei der Feuerwehr aktiv war. Um den brennenden Kubus herum stehen auch Mitarbeiter der Bäckerei Walter, die beim Ausbruch des Brandes in der Backstube zugange sind, um Brot, Brezeln und Brötchen zu backen. Von dem Bild, das sich ihnen bietet, sind sie geschockt.

Geschockt ist auch Sabiha Madan, Geschäftsführerin des Aposto, die zusehen muss, wie die Dachterrasse des Restaurants Enchilada, das ihr Bruder Osman als Geschäftsführer betreibt, ein Opfer der Flammen wird. Auch Sven Wilkens, Leiter des Enchiladas, traut kaum seinen Augen bei dem, was er sehen muss. Am Montagabend saß die Dachterrasse noch voll, sagt er. Das Restaurant sei um 23 Uhr geschlossen worden, der letzte Mitarbeiter habe um Mitternacht die Gastronomie verlassen. Wie es zu diesem Inferno kommen konnte, kann er sich nicht erklären.

Dachterrasse des Enchiladas ist komplett zerstört

Um 4.57 Uhr ist das Feuer gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauern indes noch zwei Stunden an. Danach können sich auch Sabiha Madan und Sven Wilkens ein Bild von dem Ausmaß des Schadens im Innern machen. Die Dachterrasse des mexikanischen Restaurants ist komplett zerstört. Weil dort die Abläufe durchgebrannt sind, läuft das Löschwasser durch alle Geschosse, so dass auch die Räume der anderen Geschäfte im vorderen, dem Marktplatz zugewandten Bereich inklusive des Aposto in Mitleidenschaft gezogen sind, einschließlich der Ware. Besser sieht es für die Mieter wie Rossmann und das Amtsgericht im hinteren Bereich aus, die zumindest vom Löschwasser verschont geblieben sind. Die starke Rauchentwicklung hinterließ allerdings auch hier ihre Spuren.

Am Morgen vor der Pressekonferenz um 9 Uhr sind immer noch Einsatzkräfte vor Ort. Auch die Aalener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gefordert sind jetzt auch Statiker, um zu prüfen, inwiefern die beiden Giebel des Kubus‘ einsturzgefährdet sind. Die Tiefgarage unter dem Rathaus und des Kubus’, in die ebenfalls Löschwasser geflossen ist, kann derzeit nur im vorderen Bereich genutzt werden. Der hintere Bereich bleibt vorerst gesperrt.

Polizei beschlagnahmt Dachterrasse für Ermittlungen

Für die Spurensuche der Kriminalpolizei beschlagnahmt ist die Dachterrasse des Enchiladas. Alle anderen Geschäfte sind derzeit nur für die Mieter zugelassen. Wann diese wieder für die Öffentlichkeit ihre Pforten öffnen, stehe noch nicht fest. Zuerst müssten die Brandschutzanlagen und die Technik in einwandfreiem Zustand sein, sagt Rentschler. Wie dann der Zugang vor allem zu den hinteren Läden gestaltet werde, sei noch unklar. Summa summarum rechnet der OB mit einer Baustelle von rund zwei Jahren. „Eine bittere Pille für den Magneten im Süden, der am 31. August 2017 eingeweiht wurde, und ein Rückschlag für den Einzelhandel.“ Unterm Strich sind alle Beteiligten allerdings froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind.

Mehr entdecken: Mieter im Einkaufscenter bangen um ihre Existenz

Großbrand in der Innenstadt: Im Enchilada bricht ein Feuer aus. (Foto: Schiegl)

Großbrand in der Innenstadt: Im Enchilada bricht ein Feuer aus. (Foto: Schiegl)

Großbrand in der Innenstadt: Im Enchilada bricht ein Feuer aus. (Foto: Schiegl)

Großbrand in der Innenstadt: Im Enchilada bricht ein Feuer aus. (Foto: Schiegl)