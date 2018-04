Großbrand auf dem Rehnenhof: Ehemaliges Gasthaus Waldeck brennt

Am Sonntag gegen 13 Uhr stand in der Rehnenhofsiedlung das frühere und traditionsreiche Gasthaus Waldeck in Flammen. Die Feuerwehr befindet sich zur Stunde noch im Großeinsatz.

Nach ersten Augenzeugenschilderungen stand zunächst ein größerer Anbau aus Holz in Flammen. Löschversuche von Passanten und Anwohnern scheiterten. Das Feuer griff rasch auf das Dach des Gebäudes über. Die Abteilungen Rehnenhof-Wetzgau, Innenstadt und Großdeinbach der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd sind im Einsatz. Nach etwa einer Stunde war der Großbrand zwar äußerlich unter Kontrolle, doch müssen im Innern des Gebäudes noch einige Brandnester bekämpft werden. Vor allem durch den schnellen Einsatz der Wetzgauer Feuerwehr dürfte ein Großteil des Gebäudes jedoch gerettet sein.