Großartiges Engagement in der Flüchtlingsarbeit

Aufgrund des Regens mussten die Teilnehmer am Freitag bei der Mahnwache am Marktbrunnen unter den Schirmen eng zusammenrücken. Pfarrer Bernhard Richter brachte den internationalen Tag des Flüchtlings in Erinnerung und sprach von einer gesellschaftlichen Herausforderung, die es menschlich und mit Herzblut anzupacken gelte. Sylvia Caspari, Geschäftsführerin des Diakonieverbandes Ostalb, stellte die Aktion „Platz für alle vor“, die im Mai in Stuttgart auf dem Schlossplatz stattfand. Dazu wurden einige in Aalen hergestellte Stühle auf dem Marktplatz aufgestellt. Ein paar Stühle waren am Freitag am Marktbrunnen aufgebaut, um deutlich zu machen, dass es Platz für alle gibt. Bürgermeister a.D. Dieter Mäule dankte für das Engagement in der Flüchtlingsarbeit. Mit einer Schweigeminute wurde aller flüchtenden Menschen gedacht. Die Turmbläser sorgten für einen würdigen musikalischen Rahmen der Mahnwache.