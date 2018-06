Großartiger Abschied für Raina Hebel

Im Rahmen von zwei Tanz-Gala-Veranstaltungen ist Raina Hebel, Ballettlehrerin der Musikschule Aalen, ein großartiger Abschied bereitet worden. Nach 22 Jahren, in denen sie über 1000 Kindern die Liebe zum Tanz gelehrt hat, geht sie in den Ruhestand. Die Gala stand unter dem Motto „Ein Leben für den Tanz“. 450 musizierende und tanzende Menschen aus vier Orchestern und vielen Ballettklassen gestalteten in der Stadthalle ein attraktives Programm. Damit feierte die Musikschule auch ihr 60-jähriges Bestehen.

Querschnitt der Höhepunkte

Chris Wegel, der seit letztem Jahr die Schule leitet, begrüßte das Publikum in der ausverkauften Stadthalle und die Musiker des Städtischen Orchesters, des Kammerorchesters, der Jugendkapelle und der Big Band der Musikschule. Karin Toth führte charmant durch Programm – einen Querschnitt durch die großen Aufführungen der letzten 20 Jahre bot.

Mit „Hänsel und Gretel“ nach der Musik von Humperdinck hatte die Musikschule schon 1998 und 2002 bedeutende Erfolge errungen. Damals tanzte Raina Hebel die Gretel, heute sah man Johanna Wittich in dieser Rolle mit Jakob Schäffauer als Hänsel. Carina Wirth mimte die böse Hexe. In phantasievollen Tüll stellten die kleinen und großen Balletteusen Bäume und Lebkuchen, Dorfkinder, Gänse und Glühwürmchen dar. Mit der Szene der Trolls und der Waldgeister ertanzte die Musikschule im Jahr 2000 einen ersten Preis.

Nach Mozarts Klängen

Mit „Motz und Arti“ profilierten sich Julia Heinrich, die in Aalen das Tanzen lernte und inzwischen die deutschen Musical-Bühnen zuhause ist, und Maria-Cäcilia Kern, die man als „Marcilla“ kennt und die als Deutsch- und Latein-Lehrerin tätig ist. Nach Mozarts heiteren Klängen bewegten sich die kleinen Ballettratten zum Schoko-Song, zum Kaffee-Tanz, als Mozart-Kugeln und als Salzburg-Besucher.

Eine Klasse höher führte der Walzerspaß mit Chopin und Ravels „Bolero“, mit dem der Aalener Tänzer Samuel Türksoy, umgeben von 50 Ballett-Mädchen, faszinierte. Türksoy studierte nach seinen Anfängen in Aalen das Musical-Fach in Mannheim und ist Schüler der Folkwang-Schule in Essen. Sängerin Leonie Wiedmann überraschte bei „99 Luftballons“. Eine starke Nummer war der rhythmisch dominante Stocktanz der Mädchen, die ihre Stöcke nachher an eine Seniorengruppe weiterreichten. Nach fliegendem Kostümwechsel entpuppte sie sich kurz darauf als flotte Girlie-Bande. Auch eine Elterngruppe beteiligte sich mit einer originellen Straßen-Café-Szene, unterstützt von Neven Sulic an der Gitarre.

Ein Höhepunkt war „Carmen“ mit der köstlich kostümierten Buben-Truppe, die zeigte, dass der männliche Anteil am Aalener Ballett deutlich gestiegen ist. Solistisch taten sich neben Türksoy auch Elena Wirth, Kollegin von Raina Hebel, und Fabian Wirth als strammer Torero hervor.

Stimmige Begleitung

Dass die musikalische Begleitung stimmte, dafür sorgten Chris Wegel, Daniela Müller, Stephan Kühling und Volker Jauss. Die stilistische Bandbreite der Musiker zeigte sich bei Mozart und Chopin ebenso wie beim waschechten „Rock around the Clock“ im Finale.

Den riesigen, donnernden Applaus wertete Oberbürgermeister Thilo Rentschler als Gradmesser für die Beliebtheit der Musikschule und besonders der von Raina Hebel geleisteten Arbeit. Sie habe nicht nur eine neue Sparte an der Schule aufgebaut, sondern Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Liebe zum Tanz erfüllt. Auf Hebels bulgarische Herkunft und ihre Strenge anspielend, hob er ihr osteuropäisches Tanztalent, gepaart mit preußischer Disziplin hervor. Rentschler kündigte die erste Aalener Kulturwoche im Herbst an, die vor allem dem Tanz gewidmet sei. Wegel habe als neuer Leiter die Schule in ruhigeres Fahrwasser gebracht. Mit 180 Schülern bei ihrer Gründung 1958 sei sie heute auf rund 1800 angewachsen.

Dankesworte Raina Hebels galten ihren Mitarbeitern, den Eltern und den Kindern, die nicht nur Tanzen, sondern auch das Umziehen in 20 Sekunden gelernt hätten. Elena Wirth dankte sie mit kollegialer Umarmung, Margit Heinrich für die Kostüme und Karin Toth für Bühnenbild, Requisiten und Moderation. Eine Mutter dankte Hebel, dass sie aus den Kindern fleißige, mutige und willige Balletteusen gemacht habe.