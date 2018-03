Bei den Württembergischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil in Schorndorf gingen neun Nachwuchsathleten des AC Röhlingen an den Start. Am Ende der Meisterschaft konnte der AC Röhlingen mit Hannes Grimm und Jonas Stark zwei Meister, drei Vizemeister und einen Drittplatzierten auf dem Podest platzieren.

Bei den A-Jugendlichen holte der ACR sich mit 32 Punkten die Vereinswertung. In der Gesamtwertung belegte der AC Röhlingen mit 34 Punkten den zweiten Platz hinter der SG Weilimdorf (37) und vor dem Bundesliga Nachwuchs des VfL Neckargartach (32). Nach dem zweiten Platz im freien Stil ging Jonas Stark bei der A-Jugend eine Gewichtsklasse höher bis 45 kg an den Start und sicherte sich hier die Meisterschaft. Bis 51 kg besiegte Luis Aschauer seine Gegner Niko Gentner, Königsbronn und Andreas Dudin, Schramberg jeweils auf Schulter. Im Finale musste er eine Punktniederlage gegen Endrit Mustafa, Wurmlingen hinnehmen und holte sich nach seinem Titel im freien Stil die Vizemeisterschaft. Adrian Maierhöfer (bis 55 kg) traf auf den Deutschen Meister Lukas Laible, dem er einen Punktsieg überlassen musste.

Im Finale traf er abermals auf Lukas Laible und musste Sekunden vor Schluss eine Wertung zum 7:8 abgeben, sicherte sich jedoch durch eine starke Turnierleistung die Vizemeisterschaft. Eine Gewichtsklasse höher bis 60 kg ging Martin Haas an den Start. Nach Punktsiegen über Nils Krautsieder, Unterelchingen und Lorenz Römpp, AV Hardt sowie einem Überlegenheitssieg über Sven Schudrich, KVA Remseck musst er ein Schulterniederlage gegen Julian Kämmle hinnehmen. Im Halbfinale besiegte er Gabriel Hils, Aichhalden und traf im Finale wiederum auf Julian Kämmle. Nach 4:0-Führung musste er eine Schulterniederlage einstecken.

Winter zahlt Lehrgeld

Leo Winter startete in der Klasse bis 65 kg mit zwei Schultersiege, ehe er gegen den späteren zweitplazierten Justin Elwert, Schlichten und den erstplatzierten Alexej Nagorniy, Weilimdorf jeweils eine Niederlage einstecken musste. Im kleinen Finale um Platz fünf gab es dann eine knappe Punktniederlage gegen Lars Völter, Ehningen. Bis 92 kg startete Jonathan Borst mit einem Punktsieg über Alexander Peil, Schorndorf und einem Schultersieg über Joshua Gentner, Dewangen, eher er gegen die späteren Finalisten Felix Weiß, Herbrechtingen und Niklas Rauhut, Neckargartach jeweils knappe Punktniederlagen einstecken musste. Am Ende wurde er Dritter. Bis 110 kg besiegte Hannes Grimm seinen Gegner Ali Zarabi technisch überlegen beziehungsweise auf Schulter und sicherte sich die Meisterschaft. Bei der B-Jugend startete Henrik Geiger bis 35 kg und schied nach Niederlagen gegen Leon Henle, und Mattwey Stolyar, SG Weilimdorf aus. In der C-Jugend startete Linus Koch bis 38 kg mit einem Schultersieg über Nico Raaf-Dahaldijan, Möckmühl. Nach einer Schulterniederlage gegen Zelimkhan Soltayev, Aalen und einer Punktniederlage gegen Merdijan Kadrijaj stand er im kleinen Finale um Platz fünf, dort besiegte er Otto Bohmeier, Baienfurt auf Schultern.