Grill: „Bürger sind mit der aktuellen Landesregierung unzufrieden“

Auf Einladung des Landtagskandidaten Franz Josef Grill und des Landesvorsitzenden Klaus Wirthwein haben sich am Samstag zahlreiche Landtagskandidaten der Freien Wähler aus dem östlichen Württemberg vor dem Aalener Rathaus getroffen, um mit Marktbesuchern ins Gespräch zu kommen. Als besonderen Gast wurde der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger begrüßt.

Hubert Aiwanger und Franz Josef Grill haben über die verkrusteten etablierten Parteien gesprochen. Der bayerische Spitzenpolitiker meinte, dass er Franz Josef Grill durchaus einen Einzug in den Landtag zutraue. Grill bringe viele Jahre Berufserfahrung außerhalb der Politik mit und sei nahe an den Menschen dran: „Solche Abgeordneten braucht Baden-Württemberg im Landtag.“ Auch die Verbindung von Mandat im Gemeinderat und im Landtag trage dazu bei, dass die Belange der Bürger stärker im Landesparlament wahrgenommen werden.

Eine Rede durfte Aiwanger nicht halten, er zeigte sich jedoch sehr volksnah und ging direkt auf die zahlreichen Interessierten zu, um zu erfahren, wo bei diesen der Schuh in politischer Hinsicht drückt. Aiwanger stellte fest, dass die Menschen in Aalen – analog zu Bayern – kritisieren, dass die etablierten Parteien sehr weit weg von den Menschen und deren Bedürfnissen seien.

Franz Josef Grill stimmte den Eindrücken Aiwangers zu: „Die Einhaltung der Corona-Regeln macht einen normalen Wahlkampf schwer.“ Allerdings lasse er sich davon nicht beeindrucken: „Auch in Aalen habe ich wieder gemerkt, wie sehr die Menschen im Wahlkreis mit der aktuellen politischen Vertretung im Landtag unzufrieden sind – das ist Ansporn für mich und mein engagiertes Team. Als Abgeordneter der Freien Wähler werde ich mit gesundem Menschenverstand, Anstand und im Bewusstsein über die mir übertragene Verantwortung für die Belange des Ostalbkreises in Stuttgart einstehen.“ Obwohl die Veranstaltung in Aalen war, sind Interessierte aus dem ganzen Ostalbkreis gekommen: sowohl vom Nachbarwahlkreis Schwäbisch Gmünd als auch aus Kommunen wie Jagstzell oder Städten wie Ellwangen.

Die Wahlveranstaltung in Aalen war eine zentrale Veranstaltung der Freien Wähler: Es waren auch der Landesvorsitzende und Kandidat in Wangen Klaus Wirthwein sowie Kandidaten der Freien Wähler aus den Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Backnang, Ravensburg und Heidenheim unter den Teilnehmern.