Gravierende Regeländerungen vorgestellt

Im Vereinsheim des SV Ebersbach haben sich am Montagabend die Vereinsvertreter der zweiten Landesliga-Staffel getroffen. Neben der Festlegung der genauen Spieltermine ging es um gravierende Regeländerungen und eine Erhöhung der Eintrittspreise zur neuen Saison.

Staffelleiter Karl-Josef Deutenmoser rief die Vereine dazu auf, noch mehr auf die Fairness auf und neben dem Sportplatz zu achten. 13 Meldungen gegen Trainer, Betreuer und Zuschauer seien ein Ärgernis gewesen. Kein Verein kam 2015/16 ohne Rote Karte aus. Die fairsten Teams stellten der TSV Bad Boll und die TSG Hofherrnweiler, am Ende der Fairnesstabelle lag der SV Ebnat.

Nachdem Deutelmoser als Staffelleiter jeweils einstimmig entlastet und wiedergewählt worden war, thematisierte Rolf Nickel vom WFV-Verbandsspielausschuss die einzige spieltechnische Änderung im Hinblick auf die neue Saison. In der Landesliga wird das Pass-Online-System eingeführt. Die Vereine sind verpflichtet, von jedem Spieler Passbilder hochzuladen, weshalb künftig die Gesichtskontrolle vor dem Anpfiff entfällt.

Florian Steinberg vom Verbandsschiedsrichterausschuss erklärte die seit dem 1. Juli gültigen Regeländerungen. Wie bei der Europameisterschaft in Frankreich darf der Ball beim Anstoß auch nach hinten gespielt werden. Bei einer Verhinderung einer Torchance, die zu einem Strafstoß führt, wird nun zwischen einem ball (Gelbe Karte)- und gegnerorientiertem (Rote Karte) Verhalten unterschieden. Während eine Notbremse durch ein Foul mit dem Fuß – wenn man den berühmten Tick zu spät kommt – mit gelb geahndet wird, gibt es für ein Halten, Ziehen oder Stoßen weiterhin den direkten Platzverweis.

In der neuen Runde besteht die zweite Landesliga-Staffel aus 16 Mannschaften. Abhängig von der Zahl der Absteiger aus der Verbandsliga gibt es mindestens vier direkte Absteiger.

Start ist am zweiten August-Wochenende. Die SF Dorfmerkingen empfangen Eislingen am Samstag, 14. August, um 15.30 Uhr. Die Partien Waldstetten gegen Hofherrnweiler und Weilheim gegen Bettringen werden am Sonntag, 15. August, 15 Uhr, angepfiffen.

Eintrittspreise steigen leicht

Weil die Eintrittspreise seit der Euro-Umstellung 2002 gleich geblieben sind, entschieden sich die Vereine für eine moderate Erhöhung.

Männer zahlen sechs (bisher fünf), Rentner fünf (vier) und Studenten sowie Schüler drei (zwei) Euro. Abschließend einigte man sich auf die TSG Hofherrnweiler als Gastgeber des nächsten Staffeltages im Jahr 2017. (alv)