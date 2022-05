Gratulationen für Eberhard Schwerdtner zum 80.

Eigentlich hatte Eberhard Schwerdtner seinen 80. Geburtstag angesichts des Ukrainekriegs und der vielen Flüchtlinge gar nicht feiern wollen. An seinem Ehrentag hat der DRK-Kreisverband Aalen aber dennoch zu einer kleinen, aber feinen Feier in das neue DRK-Verwaltungsgebäude auf dem Stadtoval eingeladen. Zu den Gratulanten zählten Oberbürgermeister Frederick Brütting und Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle. Zudem durften der Vizevorsitzende des DRK-Kreisverbands, Helmut Bezler, und Geschäftsführer Matthias Wagner als Überraschungsgäste die Präsidentin des DRK-Landesverbands, Barbara Bosch, und den Aalener Ehrenbürger und Alt-OB Ulrich Pfeifle begrüßen.

„Wir wollen heute unseren Dank zum Ausdruck bringen für die gute Freundschaft und die über 30 Jahre währende, sehr produktive und fruchtbare Zusammenarbeit“, sagte Bezler. Er überreichte er dem Jubilar einen Reisegutschein nach Südtirol, verbunden mit dem Wunsch, dass er im Herbst die Reise fit und bei guter Gesundheit genießen könne.

Präsidentin Barbara Bosch verband ihre Glückwünsche mit dem Dank für das langjährige Wirken Schwerdtners für das Rote Kreuz auf Landesebene. Man habe den Wunsch des Jubilars respektiert und nicht zu einer großen Feier in den Kulturbahnhof eingeladen, sagte Oberbürgermeister Frederick Brütting. Aber ganz ohne eine Würdigung der Stadt lasse man den Geburtstag doch nicht vorübergehen, denn Schwerdtner habe als Erster Bürgermeister über 30 Jahre für die Belange der Stadt gewirkt und noch heute sei das „Dreamteam“ Pfeifle/Schwerdtner in aller Munde.

Zum vielfältigen beruflichen Engagement seien auch zahlreiche Ehrenämter gekommen, zählte der OB auf und hob besonders Schwerdtners Einsatz für das Rote Kreuz hervor. Seit 1988 sei er Vorsitzender des Kreisverbands; eine Erfolgsgeschichte, die landesweit einzigartig sei. Von 2012 bis 2019 war Schwerdtner Vorsitzender des beim Innenstadtvereins ACA. 2009 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Bereits 1995 hatte ihn die Stadt Aalen mit der Großen Ehrenplakette geehrt. Entscheidend sei aber die heute noch spürbare große Wertschätzung, die Schwerdtner von der Bürgerschaft entgegengebracht werde. Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle überreichte das Geschenk der Stadt Aalen, ein Bild des Lauchheimer Künstlers Paul Groll, gestaltet mit den „Lebensmotiven“ des Jubilars.

Ulrich Pfeifle würdigte die drei Jahrzehnte währende „hervorragende Zusammenarbeit“ mit seinem Bürgermeisterkollegen; das sei keineswegs eine Selbstverständlichkeit. „Wir waren ein tolles Gespann“ betonte er, verbunden mit seinem Dank und den besten Wünschen für die kommenden Jahre.

„Es war eine schöne Zeit“, erinnerte sich ein sichtlich gelöster Eberhard Schwerdtner an die Jahre im Aalener Rathaus und die Zusammenarbeit mit Pfeifle. Auch in seiner Funktion als DRK-Vorsitzender habe er stets mit allen Oberbürgermeistern hervorragend zusammengearbeitet. Und er hoffe, dass man noch lange „zusammen schaffen“ dürfe. So habe er Brütting bereits die Einladung zum diesjährigen Südtiroler Weinfest des DRK-Kreisverbands zukommen lassen, meinte er lächelnd.