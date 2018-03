Gratis-Autowäsche von Radio 7 in Aalen

Donnerstag ist Waschtag. Zumindest, wenn’s ums Auto geht. Radio 7 schenkt Hörern am Gründonnerstag, 29. März, von 11 bis 12 Uhr in der Waschstraße Widmann (Robert-Bosch-Straße) in Aalen eine Autowäsche. Nach dem Winter werde es Zeit, „dass wir unseren vierrädrigen Freunden eine Wellnessbehandlung gönnen“, sagt Sebastian Pauls vom Radio-7-Morgenteam. Deshalb kommt das Radio-7-Team am Gründonnerstag nach Aalen und schenkt Hörern eine Autowäsche. Einzige Bedingung: Im Auto muss Radio 7 laufen.