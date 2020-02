Grandioser Sängerball in Hofherrnweiler

Die Chorvereinigung-Sängerkranz aus Hofherrnweiler hat am vergangenen Samstag einen riesigen Sängerball im eigenen Vereinsheim veranstaltet. Bereits zu Beginn war das Sängerheim bis auf den letzten Platz propenvoll. Die Superband Kir Royal der Ott`s stimmten die Gäste im herrlich geschmückten Sängerheim zum fröhlichen Tanzen und Singen ein. Das Programm wurde durch den 1. Vorsitzenden gekonnt moderiert. Nach der Tanzrunde ging es Schlag auf Schlag mit den Programmpunkten weiter. Die Kinder der Prinzengarde von der TSG Hofherrnweiler und anschließend die Prinzengarde zeigten gekonnte Vorführungen. Dann wurden durch Bruno Dolderer als „Nachtwächter vom Weiler” Berichte vom Weiler, vom Sängerkranz und den Kollegen in der Politik gezielt vorgebacht. Auch seine Frau Traudl ging als Gleichstellungsbeauftragte für das benachteiligte Geschlecht der Männer in die Bütt. Immer forderte die Tanzband Kir Royal zu Tanzrunden auf. Ein kleiner Männerchor sang: „Ja, der Gsangverein, der lädt uns alle ein...” Den Schluss der Auftritte wurde durch die Westside Daddy`s als Super Männerbalett als Poppgruppe Abba mit „Dancing Daddy Queen” gekonnt gezeigt. Noch lange wurde bei toller Tanzmusik von Kir-Royal von Jung und Alt das Tanzbein geschwungen. Es war ein Klasse Abend.