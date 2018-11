35 treue Mitglieder, erfolgreiche Sportler und langjährige Vereinsmitarbeiter hat der Turnverein Unterkochen bei einer Feier im Bischof-Hefele-Haus geehrt. Dabei betonte Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik, dass der Verein auf „wunderbaren Beinen“ stehe.

Matzik meinte damit das große ehrenamtliche Engagement der Mitglieder und die gute Jugendarbeit, die der Verein leistet. Der Sport bringe die Menschen zusammen.

Zum Thema Sporthalle sagte die Ortsvorsteherin, dass fürs Jahr 2020 eine Planungsrate von 100 000 Euro und für 2021 eine Million Euro in den Haushaltsplan der Stadt Aalen eingestellt seien. Noch sei aber nicht klar, ob es nun zu einer umfassenden Renovierung oder aber zu einem Teilabriss komme. Matzik hob hervor, dass sich dieses Jahr noch alle beteiligten Vereine und Gruppierungen zu einem Gespräch treffen würden. Ziel sei es, möglichst frühzeitig ein Nutzungskonzept für die Halle zu erarbeiten.

TVU bietet breites sportliches Angebot

Der Vorstandsvorsitzende des Turnvereins Unterkochen, Dietrich Grahn, lobte die breite sportliche Angebotspalette des Vereins vom Kindersport bis zur Seniorengymnastik. Stolz zeigte er sich darüber, dass es gelungen sei, wieder Kindertanzgruppen neu zu bilden. „Das Vereinsschiff ist auf Kurs“, sagte Grahn.

Sportkreisvorsitzender Manfred Pawlita würdigte das Engagement des Vereins im Kinder- und Jugendbereich. Von 850 Mitgliedern seien immerhin 240 unter 18 Jahre. Martina Lechner wurde von Pawlita mit der Ehrennadel in Silber des Württembergischen Landessportbundes ausgezeichnet. Sie ist seit 1995 im Vereinsauschuss und sei fünf Jahren als Beisitzerin in der Vereinsführung aktiv.

Gilbert Übensee bekam vom stellvertretenden Vorsitzenden des Turngaus Ostwürttemberg, Bernhard Elser, für seine sechsjährige Tätigkeit als Übungsleiter im Kinderturnen und in der Jugendarbeit die Gau-Ehrennadel in Bronze. Brigitte Stütz ist seit 14 Jahren Übungsleiterin im Walking und erhielt dafür die Ehrennadel in Bronze des Württembergischen Leichtathletikverbands.

Eberhard Sternbacher ist seit 80 Jahren Mitglied

Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum TV Unterkochen geehrt. 80 Jahre: Eberhard Sternbacher. 70 Jahre: Antonie Hippin und Luzia Schmid. 50 Jahre: Roland Rempp. 40 Jahre: Markus Dietel, Brigitte Dolderer, Markus Grimm, Georg Kokoschka, Gertrud Kühn, Harry Kühn, Birgit Schurr. 25 Jahre: Marcus Dietel, Alexander Kraus, Oliver Kraut, Ingrid Sieber und Norbert Stricker.

Ehrungen gab es auch für die erfolgreichen Tischtennisspieler Raphael Blessing, Thomas Heidler, Patrick Ebbers und Julian Michalek sowie für die Leichtathletinnen Franka Bernreiter, Lucy-Lou Müller und Paula Pfeilmeier.

Für ihr langjähriges Engagement in der Vereinsarbeit ausgezeichnet wurden Peter Hofmann, Wolfgang Schneider, Roland Rempp, Dietrich Grahn, Alexandra Hassler und Dieter Kniel.

Die TVU-Verdienstnadel in Gold erhielten Rainer Buchstab und Johanna Wagner. Über die gleiche Auszeichnung in Silber konnte sich Gabriele Kieninger freuen.

Die vier- bis sechsjährigen Tanzmäuse des Turnvereins und die Gruppe „Kids Dance Attack“ zeigten bei ihren Auftritten mit flotten Tänzen viel Talent.