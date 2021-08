Grafikdesigner freuen sich über ihren Abschluss

Neun Absolventinnen und Absolventen konnte Daniel Nusser, Schulleiter am Berufskolleg für Grafik-Design der Bernd-Blindow-Schulen in Aalen (im Bild links), nach erfolgreich bestandener Prüfung die Abschlussurkunde als „Staatlich geprüfte Grafikdesignerin/Grafikdesigner“ überreichen. Die Urkunde erhielten: Lena Dethloff, Louay Farhat, Marius Gogel, Olivia Hahn, Victoria Klaas, Elisa Kunzmann, Alina Medak, André Schubert und Kristin Schumacher. Ein neuer dreijähriger Ausbildungslehrgang startet am 13. September. Zugangsvoraussetzung ist der Realschulabschluss. Es sind noch Plätze frei. Infos gibt es unter Telefon 07361 / 52 48 860 oder auf www.blindow.de. Foto: BBS Aalen