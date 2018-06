Grünen-Stadtratsfraktion wehrt sich gegen SPD-Vorwürfe

Nach der Berichterstattung über die Klage der Grünen gegen den Gemeinderat, meldet sich nun die Fraktion selbst zu Wort. Die SPD hatte zuvor die Fraktion um Michael Fleischer öffentlich angegriffen und die Klage vor dem Verwaltungsgericht im Zusammenhang mit dem Aufhebungsvertrag mit dem Stadtwerkegeschäftsführer Cord Müller kritisiert.

Die Grünen weisen die Kritik der SPD „als maßlos und inhaltlich falsch“ zurück. Wenn sich die SPD so sicher sei, alles richtig gemacht zu haben, könne sie die Sache ja entspannt angehen, schreibt Fleischer.

Er unterstreicht in seinem Schreiben, dass die Klage der Grünen-Fraktion sich auf die Feststellung richte, dass die Gemeinderäte völlig unzureichend über den Fall Müller informiert worden seien und auf der Basis einer inhaltsleeren Sitzungsvorlage entschieden hätten. „Das ist in erster Linie vom Oberbürgermeister zu vertreten.“

Da der Beschluss aber vom Gemeinderat gefasst wurde, könne sich die Klage aus formalen Gründen nur gegen diesen als Kollegialorgan richten. Mit dem Verfahren wollen die Grünen vor allem erreichen, dass der Rat künftig bei wichtigen Themen direkt und umfassend informiert werde und sachlich fundiert entscheiden könne.

Die Kritik der SPD zeuge von einem bedenklichen Demokratieverständnis, teilen die Grünen mit. Denn die Gewaltenteilung sei Kern eines demokratischen Rechtsstaats und das bedeute eben auch, dass staatliches Handeln durch unabhängige Gerichte überprüft werden könne.

Der Stadt habe nicht die Grünen-Klage geschadet, sondern „dass mit Cord Müller ein überaus erfolgreicher Geschäftsführer für viel Geld des Steuerzahlers in die Wüste geschickt wurde“. Außerdem sei „die Art und Weise, wie vom OB hinter verschlossenen Türen die Trennung strategisch vorbereitet und letztlich durchgesetzt wurde, für die Stadtratsfraktion unerträglich“.

Den Vorwurf, dass die Grünen Populisten in die Hände spielten, gaben sie an die SPD zurück. Nicht, wer fragwürdige Entscheidungen hinterfrage, „sondern die, die Dinge unter den Teppich kehren und unter dem Schutz nichtöffentlicher Gremien abwickeln“, machten sich des Vorwurfs schuldig. „Geschlossene, herrschaftlich und einheitlich agierende Systeme fördern die Politikverdrossenheit und nicht die Wahrnehmung demokratischer Rechte und eine gesunde Opposition.“

Dazu könne in Ausnahmefällen auch einmal die gerichtliche Kontrolle einer Entscheidung gehören, was zum ersten Mal in der 34-jährigen Geschichte der Grünen-Stadtratsfraktion der Fall sei.