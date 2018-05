Grüne: SPD verkürzt an entscheidender Stelle

Die SPD-Fraktion verkürze in ihrer Pressemitteilung „SPD hinterfragt Müllers Tätigkeit für EC Power“ den Sachverhalt an entscheidender Stelle. Das schreiben Bündnis 90 / Die Grünen im Aalener Stadtrat in einer Pressemitteilung.

Denn die Aufsichtsratsmitglieder seien gegenüber den Gemeinderäten im Fall Müller erst am 5. Dezember von ihrer Schweigepflicht entbunden worden. „Zu diesem Zeitpunkt war bereits alles gelaufen, der Aufhebungsvertrag mit Müller ausgehandelt und von beiden Seiten abgesegnet“, heißt es in der Mitteilung der Grünen-Fraktion. Vor dem entscheidenden Trennungsgespräch zwischen Oberbürgermeister Thilo Rentschler mit Müller am 27. Oktober „war sogar noch nicht einmal der Aufsichtsrat informiert, geschweige denn darüber befragt worden, ob der das überhaupt will. Ganz abgesehen davon, dass in einer derartig wichtigen Angelegenheit der für die Vertragsbeendigung zuständige Gemeinderat direkt zu informieren ist und nicht über Eck über die Aufsichtsratsmitglieder.“

Die Sorgen der Mitarbeiter der Stadtwerke könnten die Grünen nur allzu gut nachvollziehen. Es helfe Mitarbeitern und Unternehmen aber am allerwenigsten, zu versuchen, jetzt einfach einen Deckel auf die Sache zu machen. Eine nachhaltige Entwicklung der Stadtwerke erfordere vielmehr, „die Vorgänge jetzt ohne Verzögerung offenzulegen, ehrlich aufzuarbeiten und vor allem Konsequenzen daraus zu ziehen“. Ansonsten sei vorprogrammiert, dass die gleichen Mechanismen bald zum nächsten Störfall führen. Die zukünftige Struktur und Ausrichtung der Stadtwerke, müsse zeitnah, umfassend und ergebnisorientiert diskutiert werden und zwar im dafür zuständigen Gemeinderat. „Und dann gilt es, gemeinsam einen qualifizierten Nachfolger für Cord Müller zu finden, was schwierig genug ist“, so die Grünen weiter.