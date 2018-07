Grüne lehnen DRK-Kita Weilerstraße ab

Eine längere Diskussion hat es im Gemeinderat um das Vorhaben des DRK-Kreisverbandes Aalen gegeben, an der Weilerstraße am Ortseingang von Hofherrnweiler aus Richtung Gartenstraße eine viergruppige Kita bauen zu wollen, neben einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), das dort ebenfalls entstehen soll. Vor allem die Grünen wandten sich massiv gegen diesen Standort für eine Kita, weil sie befürchten, damit werde die Frischluftschneise Rombachtal zugebaut und dieser Funktion beraubt.

Positiv sah zunächst CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast beide Vorhaben: Man habe mit ihnen die Chance, zwei wichtige Themen, nämlich Kinderbetreuung und medizinische Versorgung, dort anzugehen. Der Standort sei zwar sensibel, er vertraue aber der Expertise der zuständigen Fachämter im Rathaus, die beide Bauvorhaben dort für möglich hielten. Allerdings müsse man die Verkehrssituation dort noch im Detail betrachten. Für die CDU sei mit den beiden Vorhaben das Thema Bebauung dort dann aber auch beendet, machte Wagenblast klar. Zustimmung gab es auch von Petra Pachner (SPD), die beide Projekte auch unter dem Stichwort Familienfreundlichkeit verortete, sowie von Thomas Rühl, dem Fraktionschef der Freien Wähler, der vor allem die Kita als Erleichterung für die Weststadt sah.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Michael Fleischer, indes holte zu einer weiten Stellungnahme aus. Die Würfel, so erklärte er, seien hier schon gefallen, bevor abgestimmt werde, „und der Bürger reibt sich verwundert die Augen“. Die Grünen stünden klipp und klar zum Ausbau der Kinderbetreuung und auch zum DRK als Träger, aber nicht an diesem Standort. Ein Gebäude, nämlich das MVZ, würde man hier noch akzeptieren, aber kein zweites. Wenn die Stadt die Entscheidung über die finanzielle Förderung des DRK-Vorhabens mit dem Standort verknüpfe, könne man in dieser Kombination nicht zustimmen.

Holger Fiedler (Die Linke/Pro Aalen) meinte, beide Baukörper seien für die Funktion der Frischluftschneise kaum hinderlich, denn die Luftströme bewegten sich entlang des Rombachs. Eine These, die der Leiter des Grünflächen- und Umweltamts der Stadt, Rudi Kaufmann, untermauerte. Bereits im ersten, 1988 erstellten Klimagutachten für Aalen sei nachgewiesen worden, dass die Luftmassen im Rombachtal über die Bachtäler zu- und abfließen. Im Hinblick auf die beiden geplanten Bauvorhaben habe sein Amt klar vorgegeben, welche Flächen frei bleiben müssten, dass die Dachflächen zu begrünen seien und dass keine Wärmeinseln entstehen dürfen. Froh sei er über die CDU-Aussage, dass dies dann die letzten Vorhaben dort sein sollen. Hartmut Schlipf (CDU) erinnerte daran, dass man solche Auseinandersetzungen wegen Frischluftschneisen im Aalener Westen schon mehrfach gehabt habe. „Bei einer reinen Wohnbebauung wären wir nie mitgegangen“, machte er deutlich.

Am Ende stimmten die acht anwesenden Grünen-Stadträte gegen die Förderung einer DRK-Kita an dieser Stelle.