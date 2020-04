Grüne fordern Absage der Reichstädter Tage

Die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen im Aalener Stadtrat fordert, sowohl die Reichsstädter Tage als auch die Sommeraktion „Aalen City blüht - verliebt in Aalen “ abzusagen.

Für die vielen ehrenamtlichen Helfer müsse rasch Klarheit geschaffen werden, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung. Es mache keinen Sinn, diese mit den aufwändigen Planungen beginnen zu lassen, um die Veranstaltungen später doch absagen zu müssen. Für nicht realistisch halten die Grünen, dass die noch länger anhaltende Pandemiesituation diese auf die Anziehung großer Menschenmengen angelegten Feste und Aktionen erlauben wird.

Oberstes Gebot sei es, das Risiko einer zweiten großen Welle und einen dadurch verursachten zweiten Shutdown unbedingt zu vermeiden. Die dadurch verursachten Schäden wären auch wirtschaftlich weit höher als durch das jetzt angezeigte umsichtige Verhalten. Damit verböten sich derartige Feste und Events in diesem Jahr, was ja die Verantwortlichen andernorts auch erkannt hätten, wo Volksfeste abgesagt wurden.

Stattdessen müsse die Stadt die Vereine auf Grund der vielfältigen Einnahmeausfälle finanziell unterstützen. Hierfür können die Mittel aus der Innenstadtaktion besser eingesetzt werden. Außerdem schlagen die Grünen vor, die Vereine zu bitten, mit der Stadt gemeinsam Konzepte entwickeln, wie Kinder und Jugendliche in vorsichtigen Schritten wieder die Möglichkeit geboten werden kann, sich in Kleinstgruppen zu bewegen oder sonstige Aktivitäten zu entwickeln, insbesondere auch während der Sommerferien, in denen die Familien diesmal nicht in den Urlaub vereisen können.