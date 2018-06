Grüne fürchten „Entmachtung“ des Gemeinderats

Mit den Gegenstimmen der vier Grünen-Vertreter und von Stadtrat Norbert Rehm (Aktive Bürger) hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats eine Änderung der Hauptsatzung der Stadt Aalen gebilligt. Zwei Mitglieder enthielten sich der Stimme. Wie berichtet, soll es mit einer geänderten Hauptsatzung künftig drei beschließende, dafür aber kleinere Gemeinderatsausschüsse geben. Außerdem sollen die Wertgrenzen für die Zuständigkeiten von OB, Ortschaftsräten, Ausschüssen und Gemeinderat verdoppelt werden. Die Grünen sehen darin eine „Entmachtung“ des Gemeinderats.

Solche Befürchtungen hatte bereits eingangs OB Thilo Rentschler zu zerstreuen versucht. Auch wenn die Kompetenzgrenzen der Verwaltung deutlich angehoben würden, stehe sie dennoch unter öffentlicher Beobachtung und unter Aufsicht der Gemeindeprüfungsanstalt. Ohne Änderung aber würden die Wertgrenzen aller Instanzen weiterhin jährlich „weginflationiert“. Während Ursula Barth (CDU), Ulrich Klauck (SPD), Bernhard Ritter (FDP/FW) und Holger Fiedler (Linke/Pro Aalen) kaum Probleme mit der vorgeschlagenen Neufassung der Hauptsatzung sahen, rechnete Karin Boldyreff-Duncker (Grüne) vor, dass bei kleineren Ausschüssen und höheren Wertgrenzen künftig nur noch ein Drittel aller Gemeinderatsmitglieder über doppelt so viel Geld entscheiden könne. Hinzu kämen die auf fast jeder Verwaltungsvorlage enthaltenen Sperrvermerke bis nach einer Beschlussfassung. Dies passe zwar alles zum Führungsstil des OB – schnell, effizient und übersichtlich –, bedeute aber einen hohen Verlust an Transparenz und Bürgerbeteiligung und letztlich eine Entmachtung des Gemeinderats.

Ein Begriff, gegen den sich Rentschler zur Wehr setzte. Er sei das völlig falsche Signal und der Sache nicht würdig. Den Grünen hielt er vor, in den internen Vorberatungen seit Jahresanfang keinen einzigen konstruktiven Änderungsvorschlag gemacht zu haben. Rehm brachte statt „Entmachtung“ das Wort „Selbstkastration“ ins Spiel und drohte bereits, die geplante Änderung werde rechtlich keinen Bestand haben. Den Vorwurf mangelnder Transparenz versuchte der OB am Ende mit seiner Überzeugung zu entkräften, es habe in der Öffentlichkeit in Aalen schon lange nicht mehr „so viel Kommunalpolitik“ wie in den vergangenen Monaten gegeben. Endgültig soll die neue Hauptsatzung nun der Gemeinderat am 15. Juli verabschieden.