Gründung von Govinda beginnt in der Badewanne

Vor über 20 Jahren hat alles angefangen – die ersten Ideen, etwas Gutes zu tun, schwebten bereits in den Köpfen von fünf Ostälblern. Die Gründung des Vereins Govinda erfolgte allerdings einige Zeit später ganz spontan, und zwar 1998. Seitdem ist viel passiert und die Mitglieder können nun den 20. Geburtstag feiern.

„Wir sind relativ naiv an die Geschichte herangegangen“, verrät Gründungsmitglied Alexander Rettenmaier. Zusammen mit vier Freunden aus der Krankenpflege kam er auf die Idee, herumzureisen und Kinder von der Straße zu holen. Die Fünf waren Anfang 20 und überlegten sich, ein Waisenhaus zu bauen. Einige der Gründungsmitglieder sparten dafür 50 Prozent ihres Einkommens und zusammen veranstalteten sie verschiedene Aktionen. So musizierten sie beispielsweise in der Stuttgarter Innenstadt. „Musikalisch waren wir nicht sehr gut, aber wir konnten bereits einige Spenden sammeln“, erinnert sich Rettenmaier.

Waisenhaus zieht bald um

Es vergingen aber noch etwa zwei Jahre bis zur Gründung von Govinda. Für Alexander Rettenmaier begann sie in der Badewanne. „Ich badete gerade, als mich Rocco Umbescheidt anrief. Er sagte zu mir, ihr müsst eine Satzung schreiben, denn wir gründen einen Verein“, so Rettenmaier. Gründungsmitglied Rocco Umbescheidt war gerade in Nepal unterwegs und hatte dort ein Hilfsprojekt besichtigt. Dessen Mitglieder boten ihre Hilfe an und so wurde kurzerhand Govinda ins Leben gerufen.

Relativ zeitnah bezog der Verein den ersten Rohbau in Nepal, in dem ein Waisenhaus eröffnet werden sollte. Allerdings gab es einige Probleme und so ging es kurz darauf nach Kathmandu. Direkt an einer stark befahrenen Hauptstraße fanden 15 Kinder Platz. „Uns war aber schnell klar, dass der Standort nicht optimal ist“, sagt Alexander Rettenmaier. Deshalb zog das Waisenhaus bald wieder um. Der neue Standort ist nicht nur ruhiger, sondern bietet mehr Platz: 50 Kinder können es bewohnen. „Unsere Projekte haben sich zwar verändert im Laufe der Jahre, aber das Waisenhaus ist symbolträchtig, denn es war unser erstes“, so Rettenmaier. Das erste Mal bauen, das erste Mal kaufen, das erste Mal verwalten und einiges mehr. Die Mitglieder haben es gemeistert und konnten inzwischen acht weitere Projekte realisieren.

Allerdings legt der Verein sein Augenmerk jetzt mehr auf Nachhaltigkeit und schaut, wie er mit wenig viel erreichen kann. „Wir haben beispielsweise eine Privatschule in Nepal eröffnet und dank der Einnahmen ist es möglich, dass Kinder aus armen Verhältnissen auch die Schule besuchen können“, sagt das Beiratsmitglied. Der Verein agiert nach dem Leitsatz: Hilfe zur Selbsthilfe und so ist für Alexander Rettenmaier eines der Highlights seit dem 20-jährigen Bestehen, „dass die ersten Kinder, die von der Straße in unser Waisenhaus kamen, sich inzwischen selbst engagieren und in Nepal Großartiges leisten“. Als Beispiel nennt er die Versorgung und den Wiederaufbau nach dem Erdbeben 2015, bei dem der Verein auch eine Soforthilfe veranlasste. Von Deutschland aus organisierte und verschickte Govinda 55 Tonnen Hilfsmittel und unterstützte bereits den Wiederaufbau von über 100 Häusern.

Nicht nur die Arbeit in Nepal liegt dem Verein am Herzen, sondern auch die in Deutschland. „Auch hier möchten wir etwas verändern und es hat sich bereits der Wert der Arbeit gezeigt“, so Rettenmaier. Inzwischen zählt der Verein nämlich 710 Mitglieder und Paten sowie 6000 bis 7000 Unterstützer. „Die Menschen machen den Verein aus und haben Govinda zu dem gemacht, was er ist“, so Alexander Rettenmaier. Ihnen gelte der Dank und deshalb wird am Wochenende drei Tage lang Geburtstag gefeiert.