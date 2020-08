Govinda unterstützt Schulkinder und Familien in Nepal mit Lebensmitteln

Der Aalener Verein Govinda versorgt mehr als 200 bedürftige Familien in Nepal mit Lebensmitteln und Seife. Die Unterstützung sichert die Ernährung einer mehrköpfigen Familie über einen Monat und beinhaltet 25 Kilogramm Reis sowie Linsen, Getreide, Öl, Salz und Gewürze und hilft damit, die größte Not zu lindern.

Die Corona-Pandemie mit allen Schutzmaßnahmen und Auswirkungen trifft Nepal sehr hart, auch aufgrund eines knapp dreimonatigen kompletten Lockdowns. Die nepalesische Regierung hat die Bevölkerung zwar mit Lebensmittellieferungen unterstützt, die jedoch nicht alle Menschen erreicht hat. Zudem sind die Schulen seit März geschlossen. Viele Familien sind aus dieser Not heraus zu Verwandten aufs Land gezogen.

Um den Schulkindern und ihren Familien in der aktuellen Krise zu helfen, überprüfte der nepalesische Partnerverein Shangrila und das Lehrerteam der Shangrila International School im Vorfeld ihre Lebenssituationen. Haben die Eltern momentan eine bezahlte Arbeit? Hat die Familie bereits Hilfslieferungen der Regierung oder einer anderen Organisation erhalten?

„Wir legen großen Wert darauf, gezielte Hilfe zu leisten und nicht pauschal zu handeln“, betont Corinna Hilgner, die Vorsitzende von Govinda. Bei mehr als 200 Familien ist die Not sehr groß und diese wurden durch eine groß angelegte Spendenaktion besteht aus Lebensmittel und Hygieneartikel unterstützt.

„Ich habe keine feste Arbeit mehr, bin auf die Erträge eines kleinen Feldes und eine Kuh angewiesen“, berichtet der Vater eines Schulkindes. „Die Lage ist extrem schwer für die ganze Familie. Wir sind sehr froh, dass unser Sohn Dipesh durch eine Schulpatenschaft die Shangrila International Schule besuchen kann. Die Schule hat uns jetzt in der Not diese große Menge an Lebensmitteln gebracht, darüber sind wir überglücklich. Es reicht uns mindestens 40 Tage zum Leben.“

Die örtliche nepalesische Regierung schätzt die erneute Hilfsaktion sehr. Das Schulgebäude wird als Quarantänestation für Menschen, welche aus dem Ausland zurückkehren wollen und zuvor eine 14tägige Quarantänezeit verbringen müssen, zur Verfügung gestellt. Anstelle lernender Kinder nutzen nun erschöpfte Menschen das Schulgebäude als einen sicheren Ort, der seiner sozialen Verantwortung in besonderer Weise gerecht wird. Wann und wie die Klassenzimmer wieder zum Unterrichten genutzt werden können, ist weiterhin ungewiss.

Das Lehrerteam gestaltet den Unterricht einstweilen mit Social Media Plattformen und Videokonferenzen. Zu ihrer Unterstützung wurde von Govinda ein externer Berater eingestellt. Der Online-Unterricht erreicht leider nicht alle, da in sehr vielen Familien die technischen Voraussetzungen fehlen und keine konstante Stromversorgung gewährleistet ist.

Daraufhin haben die Lehrerinnen und Lehrer einen „Cluster“-Unterricht vorbereitet. In verschiedenen Dörfern, an unterschiedlichen Orten ist geplant, Präsenz-Unterricht in kleinen Gruppen anzubieten. Hiermit kann unverzüglich begonnen werden, sobald dies von der Regierung auf Grund der Infektionszahlen erlaubt wird.

Seit 22 Jahren ist der Aalener Verein Govinda e.V. – Gemeinsam für Nepal mit einem Waisenhaus, einer Schule, einem Ausbildungszentrum sowie weiteren Bildungs- und Gemeindeprojekten in verschiedenen Regionen in Nepal aktiv. Heftige Krisen erlebten die Nepalesinnen und Nepalesen sowie der Verein in diesen Jahren immer wieder. Nach verheerenden Erdbeben, Flutkatastrophen und eines Bürgerkrieges, wird nun die Not der Bevölkerung durch die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt.

Eine fast dreimonatige strikte Ausgangssperre im gesamten Land konnte den weiteren Anstieg von Infizierten nicht verhindern und so bleiben Bildungseinrichtungen weiterhin geschlossen. Lokale Lockdowns verhängt die Regierung überall dort, wo Neuinfektionen festgestellt werden. Tagelöhner finden kaum Arbeit und der Tourismus als Haupteinnahmequelle ist komplett weggebrochen.

Gleichzeitig verloren Hundertausende Nepalis in den Golfstaaten oder in Malaysia ihren Job, so dass nun auch deren Devisen zur Unterstützung der Familien daheim fehlen. Mit dem landwirtschaftlichen Anbau im ländlichen Raum versuchen die Menschen ihre Familien, soweit es geht, zu versorgen.