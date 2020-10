Gottesdienste finden weiterhin statt

Anlässlich der Vereinbarungen von Bundes- und Landesregierungen vom vergangenen Mittwoch haben sich die Verantwortlichen der Evangelischen Kirchengemeinde Aalen zusammengesetzt, um über die Konsequenzen dieser Vereinbarungen für das kirchliche Leben zu beraten. „Es ist gut, dass Gottesdienste unter den bekannten Bedingungen weiterhin stattfinden können“, stellt Dekan Ralf Drescher erleichtert fest.

Und Pfarrer Bernhard Richter ergänzt: „Menschen brauchen Orte, an denen sie Trost finden und Hoffnung schöpfen können“. Unabhängig davon wolle man jedoch angesichts des dramatischen Anstiegs Neuinfizierter die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in großer Verantwortung mittragen, so der Vorsitzende Thomas Hiesinger. In jedem Fall würden sämtliche Veranstaltungen im Gemeindehaus mit Bewirtung, wie zum Beispiel Seniorenkreise und Marktsuppe abgesagt. „Der Konfirmandenunterricht findet analog zum Schulunterricht statt“, sagt Pfarrerin Caroline Bender. Kirchenmusikdirektor Thomas Haller stellt fest, dass die Geistliche Orgelmusik zur Marktzeit und Chorproben im November nicht stattfinden. Das für kommenden Samstag, den 7. November, geplante Konzert mit Clemens Bittlinger würde auf nächstes Jahr verschoben.