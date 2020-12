Gottesdienste am Greutplatz an Heiligabend abgesagt

Die beiden Vorsitzenden des evangelischen Kirchengemeinderats, Thomas Hiesinger und Dekan Ralf Drescher, haben am vergangenen Freitagabend den Kirchengemeinderat zu einer kurzfristigen Sondersitzung per Videoschalte zusammengerufen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung sollte die Frage noch einmal erörtert werden, ob die für Heiligabend geplanten ökumenischen Gottesdienste tatsächlich stattfinden können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach reiflichem Abwägen entschieden sich die Kirchengemeinderäte mit großer Mehrheit dafür, diese Gottesdienste abzusagen. Dekan Ralf Drescher: „Niemand von uns kann derzeit mit Sicherheit sagen, dass wir – trotz aller Sorgfalt – ein Infektionsrisiko bei derart großen Gottesdiensten ausschließen können.“ Deshalb habe man sich schweren Herzens jetzt so entschieden.

Gleich am nächsten Tag, so der Dekan, habe er seinen katholischen Kollegen Wolfgang Sedlmeier, Reiner Zimmerschitt von der methodistischen Kirche und Matthias Harshany von den Baptisten über die Entscheidung des evangelischen Kirchengemeinderats informiert. Pfarrer Sedlmeier wollte laut Pressemitteilung zunächst noch einige Tage zuwarten.

„Selbstverständlich wird es an Heiligabend evangelische Gottesdienste geben, die gewiss kleinformatiger sein werden und jetzt in den nächsten Tagen vorbereitet werden“, so der Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats Thomas Hiesinger, der noch einmal um Verständnis für die Entscheidung des evangelischen Kirchengemeindrats wirbt. Es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen und sich solidarisch zu zeigen.