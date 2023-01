Gottesdienst zum närrischen Auftakt gefeiert

Der Tag begann verregnet, doch in der trockenen Stadtkirche waren die Besucher unverdrossen beim ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Sedlmeier und Pfarrer Bernhard Richter. Die OstabRuasgugga holten die Liturgen an der Sakristei ab und führten sie in die Kirche. Pfarrer Sedlmeier dankte der evangelischen Kirchengemeinde, dass sie die Türen in der Stadtkirche öffnen für diesen besonderen Gottesdenst. Timo Rieg las das Evangelium nach Johannes, die Hochzeit zu Kana. Pfarrer Bernhard Richter hatte seine Predigt in Reime formuliert und sprach vom Wunder, das Jesus Wasser zu Wein machte, aber auch noch von ganz anderen Taten. Er prangerte den Krieg in der Ukraine an, hoffte aber auch in den Problemen vor Ort auf gute und einvernehmliche Lösungen: Ob Steg oder Klinik oder Union-Areal, zuletzt ist es überhaupt nicht egal - ob wir miteinander nach guten Lösungen ringen- oder andere dabei in Misskredit bringen. Auch die Frage nach Gott und Glaube sparte Richter nicht aus, sondern ermutigte die christliche Narrenschar, auch stets mit Hoffnung und Zuversicht das Leben zu bewältigen. Mit einem Meckmeck ahoi und Amen endete die Predigt des Stadtkirchenpfarrers. Das Publikum dankte mit spontanem Applaus. Die Aalener Fastnachtszunft trug Fürbitten vor und Angelika Steinert bat um ein Opfer für die Klinikclowns. Die Schola der Kantorei und Leonhard Hölldampf an der Orgel sorgten für die festlich musikalische Umrahnumg des Gottesdienstes.