Gottesdienst im Parkhaus

Weihnachten war im Corona-Jahr 2020 besonders. Der evangelische Pfarrer Bernhard Richter und der katholische Pastoralreferent für Sankt Bonifatius, Wolfgang Fimpel, haben zusammengefasst, was in den Aalener Kirchengemeinden geboten war.

In der evangelischen Kirchengemeinde hielt am ersten Weihnachtstag Pfarrer Jan Langfeldt die Predigt in der Stadtkirche. Am zweiten Weihnachtstag feierte Pfarrerin Theresa Haenle den Gottesdienst im Christushaus in Waldhausen. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Organistin Simone Frank begleitet. In der Kirche wurde nicht gesungen, doch vor dem Segen begaben sich die Gottesdienstbesucher vor die Kirche, um mit Maske und Abstand „O du fröhliche“ zu singen. Zudem wurde am zweiten Weihnachtstag in der Stadtkirche traditionell der Tsunami-Gedenktag mit Pfarrer Bernhard Richter begangen. So wurde auch heuer an den 26. Dezember 2004 erinnert, als die große Flutkatastrophe über Südostasien hereinbrach. Die Lesung gab es daher nicht nur auf deutsch, sondern auch auf tamilisch, ebenso wie die Fürbitten. Am Schluss des Gottesdienstes versammelten sich die Tamilen vor dem Altar zu einem stillen Gedenken.

Auch die katholische Kirchengemeinde Sankt Bonifatius hatte ein vielfältiges Angebot für ihre Gläubigen zusammengestellt. So wurde beispielsweise der Heiligabendgottesdienst dieses Jahr im Parkhaus der Firma Telenot in Hammerstadt gefeiert. „An diesem unwirtlichen und zugigen Ort – Parkdeck vier – kommen wir dem Original in der Krippe von Bethlehem näher, als uns liebgeworden ist“, so Wolfgang Fimpel. Der Posaunenchor Unterrombach begleitete auf Parkdeck drei die Feier. Ein gut eingespieltes Ordnerteam sorgte für einen reibungslosen Ablauf.

Zudem machten sich viele Familien über die Weihnachtsfeiertage auf den Krippenweg. Beginnend in der Bonifatiuskirche in Hofherrnweiler gab es am Wegrand Stationen zum Mitmachen (Basteln, Sammeln, Suchen). Der Weg führte über den Spitalwald, Mädle und Oberrombach in die Thomaskirche nach Unterrombach. Vorbereitet hat den Weg das Familiengottesdienstteam der katholischen Kirchengemeinde Sankt Bonifatius.

Zuletzt ist auf dem Internetportal der katholischen Kirche Aalen der Heiligabendgottesdienst in der Thomaskirche abrufbar. Er wurde mit Strahlern stimmungsvoll ins Licht gesetzt und von den Familien Brunner und Schweizer-Hehr mit modernen Liedern begleitet.