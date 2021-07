Gottesdienst im Grünen auf dem Aalbäumle

150 Besucher kamen zum Gottesdienst auf dem Aalbäumle. Mit einer Gedenkminute wurde den verstorbenen und vermissten der Flutkatastrophe gedacht. Pfarrer Bernhard Richter mahnte zu einem respektvollen Umgang mit der Schöpfung.

Es war ein richtig schöner und sonniger Sonntag, und eine große Gemeinde machte sich auf den Weg zum Aalbäumle. „Wir brauchen keinen Regenschirm“ sagte Pfarrer Bernhard Richter in seiner Begrüßung. „Wasser ist unverzichtbar, aber zu viel kann zu einer Katastrophe werden“, so der Stadtkirchenpfarrer. Der Posaunenchor des CVJM Aalen unter Leitung von Wolfgang Böttiger sorgte für die festlich musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes, stimmte aber auch die Choräle zum Mitsingen an.

Wie lebensnotwendig Wasser sein kann, wurde in diese Gottesdienst deutlich. Wasser löscht den Durst, Wasser reinigt, Wasser erfrischt, aber Wasser kann auch zu einer echten Bedrohung werden, wie die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz- und Nordrhein-Westfalen gezeigt hat. Existenzen werden vernichtet, Leben ausgelöscht.

Es wurde auf dem Aalbäumle eine Gedenkminute für die Verstorbenen und Vermissten, aber auch für die Einsatzkräfte vor Ort eingelegt. In seiner Predigt richtete Pfarrer Bernhard Richter aber auch mahnende Worte an die rund 150 Gottesdienstbesucher.

„Wir gehen nicht immer verantwortungsvoll mit der uns anvertrauten Schöpfung Gottes an. Der Mensch ist eben nicht das Maß aller Dinge, auch wenn er sich in dieser Rolle gut gefällt.“

Es werde in Zukunft darauf ankommen, mit allen Begabungen und Fähigkeiten Gottes Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, geleitet und ermutigt vom gemeinsam gesprochenen Psalmvers: Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand.

Passend zum Thema fand gestern auf dem Aalbäumle auch eine Taufe statt. Und damit von der Notwendigkeit des Wassers nicht nur geredet wurde, bekam jeder Gottesdienstbesucher zur Stärkung oder Erfrischung eine kleine Flasche Wasser.

Aus aktuellem Anlass wurde die Opferbestimmung geändert und für die Katastrophenhilfe der Diakonie gesammelt. Nach dem Segen gab es noch eine Überraschung: Albrecht Barth von der Löwenbrauerei hatte noch mehrere Kästen Bier gestiftet, das den Besuchern mundete.