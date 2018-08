Gottesdienst im Grünen als Pilgerweg aufs Aalbäumle

Einmal im Jahr bietet die Aalener evangelische Kirchengemeinde einen Gottesdienst im Grünen an, der als Pilgerweg aufs Aalbäumle beginnt und auf dem Aussichtsturm mit dem Segen endet. So traf sich eine große Zahl von Wanderern mit Pfarrer Bernhard Richter an der Schranke oberhalb der Osterbucher Steige, um sich gemeinsam auf den Weg zu machen. An einzelnen Stationen dachten die Gläubigen mit einem Liedvers, einem Bibeltext über die Frage nach, wo Gott wohnt und wie er uns begegnet. Vom Propheten Elija war die Rede, der nicht mehr wollte und konnte, den Gott wieder aufrichtete und für seinen weiteren Lebensweg und alle Aufgaben kräftigte. Die Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth wurde angesprochen, wo die Jünger vor dem Kentern des Bootes Angst bekamen und dachten, Jesus lasse sie in der Gefahr im Stich. Doch der Meister belehrte sie eines Besseren und kritisierte ihren Kleinglauben. Und aus der Areopagrede des Paulus in Athen gab es den wichtigen Vers mit auf den Weg: Keinem von uns ist Gott fern. Höhepunkt des Gottesdienstes war der Aufstieg auf den Aussichtsturm. Von ganz oben erteilte Pfarrer Richter allen Besuchern und Pilgern den Segen. Foto: Schlipf