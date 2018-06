Traditionell beginnt am Himmelfahrtstag für die evangelische Kirchengemeinde die Gottesdienstsaison auf dem Aalbäumle. Am Donnerstag, 5. Mai, ist um 11 Uhr der erste Gottesdienst mit Pfarrer Bernhard Richter. Es spielt der Posaunenchor Unterrombach. Da der 5. Mai in diesem Jahr auch der Gleichstellungstag für Menschen mit Behinderungen ist, steht der Gottesdienst unter der Überschrift „In Grenzen, und siehe wir leben“.