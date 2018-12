„Good Vibes“ im Doppelpack

Wenn freitags um 14 Uhr die Tür im oberen Musiksaal des Aalener Schubart-Gymnasiums (SG) von innen geschlossen wird, dann feilen die jungen Musikerinnen und Musiker der SG Big Band am Sound, an Improvisationen, am Groove, am Gruppenflow und an der Spielfreude. Und das schon seit 30 Jahren. Zum Jubiläumskonzert am Freitag, 15. März, kommt die SWR Big Band in die Aalener Stadthalle.

„30 Years SG Big Band – 30 Years Good Vibes!“ lautet das Jubiläumsmotto. Denn nicht nur die Konzerte bringen Freude, sondern vor allem auch das Proben, meint Musiklehrer und Bandleader Magnus Barthle aus Schwäbisch Gmünd.

30 Jahre Big-Band-Geschichte

Die Teilnahme an Jazzfestivals, Konzertreisen ins In- und Ausland sowie einige Wettbewerbspreise sind die Glanzlichter in 30 Jahren Big-Band-Geschichte am SG. Einen Höhepunkt gibt es im Jubiläumsjahr 2019: Zum Doppelkonzert am Freitag, 15. März, kommt die SWR Big Band in die Aalener Stadthalle.

Die Band aus Stuttgart zählt zu den besten der Welt. Sie wurde vier Mal für den Grammy nominiert und gewann 2015 den „German Jazz Award in Gold“. Der Sound der SWR Big Band ist geprägt von ihrem Gründer und Dirigenten Erwin Lehn. Startschuss war am 1. April 1951: Damals hieß die SWR Big Band noch Südfunk-Tanzorchester.

Lehn sorgte dafür, dass schon bald die Rede vom „Daimler unter den Big Bands“ war. Denn mit auf der Bühne standen zahlreiche Stars der internationalen Jazz- und Popszene. Seit Anfang der 90er Jahre tritt die SWR Big Band mit unterschiedlichen Dirigenten auf. Je nach Projekt und Musikstil entwickelt sie dabei ihren Sound kontinuierlich weiter. Auch beim Aalener Jazzfest war und ist die SWR Big Band seit Jahren gern gesehener Gast.

Nun sind es die Nachwuchsstars der SG Big Band, die gemeinsam mit der SWR Big Band das Konzert „live@school“ gestalten dürfen. Dem Konzert sind drei Workshops am SG vorgeschaltet, die von Musikern der SWR Big Band geleitet werden. Den Anfang macht Pianist Klaus Wagenleiter, der sich im Speziellen um die Rhythmusgruppe der SG Big Band kümmern wird.

Die Kooperation wurde dem SG im Rahmen des Programms „SWR Big Band live@school“ über das Kultusministerium Baden-Württemberg und die Landesarbeitsgemeinschaft Jazz ermöglicht. Regionale Sponsoren sind die Stadtwerke Aalen, die Kreissparkasse Ostalb, MusikA. und die Spedition Brucker.

Beim Konzert „SWR Big Band live@school“ spielt zunächst die SG Big Band ein kurzes Set, das auch eine tolle musikalische Überraschung gemäß dem Jubiläumsmotto „30 Years Good Vibes“ parat hält, bevor die SWR Big Band unter der Leitung von Axel Kühn einen Querschnitt durch die reichhaltige Geschichte grandioser Big Band Musik bietet.

Neben Klassikern sind es insbesondere die unbekannten Perlen aus dem SWR-Schatzkästchen, die den besonderen Charme dieses Big Band Abends ausmachen. „live@school“ bietet ungebremste Spielfreude, lässt den Puls der Big-Band-Fans höher schlagen, die Füße wippen und sorgt für noch viel mehr „good Vibes“ bei allen Beteiligten auf und vor der Bühne.