Golfer steigen auf

Es war eine schwierige Saison für die Hochstatter Herren-Clubmannschaft, geprägt von pandemiebedingten und organisatorischen Absagen und Turnierverschiebung. Doch sie fand für den Golf-Club Hochstatt ein erfreuliches Ende mit dem Aufstieg.

Die eigentlich über fünf Spieltage stattfindende DGL-Saison wurde auf einen Spieltag und ein Aufstiegsspiel verkürzt. Der Spieltag in der Gruppe war mit einer hervorragenden Mannschaftsleistung und mehr als 20 Schlägen Vorsprung eine klare Sache. Die Teilnahme am Aufstiegsspiel im Fürstlichen Golf-Club Bad Waldsee war damit gesichert.

Dort war nun Konzentration und Kampfgeist gefragt, strebte das Team um Kapitän Gunter Siegmann doch den lang ersehnten Wiederaufstieg an. Mit einer herausragenden Leistung von Spitzenspieler Philipp Althammer, der in der Tages-Einzelwertung mit 72 Schlägen den dritten Platz belegte, war der Grundstein für einen erfolgreichen Tag gelegt. Dr. Kai Gerlach musste verletzungsbedingt aufgeben, was die Angelegenheit noch einmal spannend machte.

Mit soliden Runden von Heiko Bittner (81 Schläge), Werner Breyer (82), Luca Baumann (83), Ben Gerlach (85), Gunter Siegmann (86) und Simon Stets (90) sicherten jedoch die verbliebenen Mannschaftsmitglieder mit vier Schlägen Vorsprung den sechsten Platz von insgesamt 12 Mannschaften. Damit war der Aufstieg in die Landesliga perfekt.

Mitte September stehen noch die baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften an, bei der die Mannschaft einen ähnlichen Erfolg wie in der DGL anstrebt.

Der Golf-Club Hochstatt e.V. wurde 1981 gegründet und feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Er verfügt über einen 18-Loch-Meisterschaftsplatz und ein weitläufiges Übungsgelände in ruhiger Lage. Das denkmalgeschützte Clubhaus stammt aus dem Jahr 1684 und gehörte ursprünglich dem Fürstentum Thurn & Taxis. Der Golf-Club ist ein eingetragener Verein mit etwa 800 Mitgliedern und wird ehrenamtlich geführt.

Interessierte Neuanfänger jeden Alters können nach Anmeldung einen Schnupperkurs oder einen Platzreifekurs durchführen oder einfach einmal nach der Devise „Golfen mit Freunden“ einen Golfer auf einer Runde begleiten und den Schläger zwischendurch selbst in die Hand nehmen - natürlich stets unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln.